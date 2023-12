Obnova strehe: Pozitivno mnenje k prenovi izdali že dvakrat

V enem izmed stanovanj na Starem trgu v Ljubljani se je včeraj prelomil leseni tram stropa, ki je nato padel na tla. "Po prvih podatkih je do tega prišlo zaradi dotrajanosti trama, stanovanje pa je bilo v času dogodka prazno in pri tem ni bil nihče poškodovan," so na Policiji povzeli svoje ugotovitve o dogodku.

Kot nam je pripovedovala ena od lastnic prostorov v pritličju, se lastniki že sedem let dogovarjajo o obnovi strehe. Nazadnje so se o tem pogovarjali tudi na zboru lastnikov v začetku novembra, ko so ocenjeni stroški adaptacije znašali že skoraj 300.000 evrov. Na vabilu za novembrski zbor lastnikov je pisalo, da MOL obnovo delno sofinancira, in sicer v višini 33 odstotkov. Predvideni termin izvedbe je april ali maj 2024.

Za več pojasnil smo se obrnili tudi na druge lastnike, MOL, SPL in Zavod za spomeniško varstvo. Od tam so nam pojasnili, da mora skladno z zakonom (ZVKD1) za dediščino skrbeti lastnik. "Pozitivno kulturnovarstveno mnenje k prenovi strešine je ZVKDS, OE Ljubljana, izdala že leta 2018 in ponovno januarja letos. Trditev, češ da je spomeniška služba kriva, da ni prišlo do prenove, ne drži," so zapisali. Razlogov, zakaj poseg še ni bil izveden, pa ne poznajo.

Na odgovore MOL in SPL še čakamo.