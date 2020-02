Vdor v elektronsko pošto ministrice: vse več indicev kaže na hudo napako

Po naših neuradnih informacijah so ugotovili, da naj bi bila za vse skupaj kriva oseba, natančneje administrator na ministrstvu za javno upravo, ki je jeseni 2018 vzpostavljal oziroma urejal elektonsko pošto ministrice in še štirih njenih sodelavcev.

Takrat naj bi očitno pozabil vse skupaj zavarovati s posebnimi gesli, ki bi nepooblaščenim onemogočali vstop in vpogled. Tako je ostalo do prejšnjega tedna, torej celo leto in pol, ko je ena od zaposlenih slučajno videla, da lahko brez težav dostopa do e-mailov ministrice Klampferjeve. In bila naj bi prva, kar po domače pomeni, da do takrat tega ni odkril nihče drug in torej tudi ni prebiral oziroma celo zlorabljal njene elektronske pošte.

Če to dejansko drži, v tem trenutku še vedno ugotavlja tudi policija, zato tako na ministrstvu za delo kot javno upravo pravijo: "ker preiskava in predkazenski postopek še potekata, dodatnih informacij ne moremo dajati, medtem ko na vprašanje, ali bo za napako kdo tudi odgovarjal, niso odgovorili."