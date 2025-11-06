Ranljivost v sistemu uprave za varno hrano omogočila dostop do podatkov skoraj 900 tisoč oseb

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je bila v preteklem tednu obveščena o nepooblaščenem dostopu do podatkov v njihovem informacijskem sistemu. Gre za osebne podatke 873.201 fizične osebe, ki so bile v preteklosti zavezane vpisu v registre ali pa so bile predmet nadzora inšpekcij na področju kmetijstva. Na UVHVVR poudarjajo, da so ranljivost nemudoma odpravili, sistem pa zdaj deluje nemoteno.

Urad informacijskega pooblaščenca je 29. oktobra UVHVVR obvestil o nepooblaščenem dostopu do osebnih podatkov prek spletne strani, kjer je objavljen seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev. Uporabljen način nepooblaščenega vstopa je omogočil dostop do osebnih podatkov 873.201 fizične osebe (ime, priimek, naslov, EMŠO in davčna številka). Gre za osebe, ki so bile v preteklosti zavezane vpisu v registre, ki jih vodi ministrstvo za kmetijstvo ter organi v sestavi ministrstva (agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja, uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo) ali pa so bile predmet nadzora inšpekcij na področju kmetijstva. To med drugim vključuje registre rejnih živali, registre kmetijskih gospodarstev, prejemnike kmetijskih subvencij, register hišnih živali itd. Gre za podatke zavezancev, ki so na podlagi Zakona o kmetijstvu in povezanih zakonov ter podzakonskih aktov vpisani v evidenco subjektov.

Nekdo je konec oktobra vdrl v informacijski sistem uprave za varno hrano (slika je simbolična). FOTO: Shutterstock icon-expand

Z uprave sporočajo, da so ranljivost nemudoma odpravili, s čimer so onemogočili nadaljnji dostop do podatkov. "Tekoče poslovanje ni bilo ovirano, ravno tako ni bilo nobenih finančnih zahtevkov, povezanih z nepooblaščenim dostopom," so dodali. O vdoru v sistem so obvestili skupino SIGOV-CERT, pristojno za odzivanje na kibernetske incidente v organih javne uprave, in informacijsko pooblaščenko. Podali so tudi prijavo na Policijo. Posamezniki, ki se prepoznajo v teh zbirkah podatkov, se lahko za dodatne informacije obrnejo na elektronski naslov dpo.uvhvvr@gov.si. Sicer pa vsem posameznikom svetujejo, naj ne delijo dodatnih osebnih podatkov po telefonu ali e-pošti, če niso 100-odstotno prepričani, s kom govorijo.

Informacijski pooblaščenec vodi postopek zoper upravo