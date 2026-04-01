Slovenija

Vdor zanikovalcev covida-19 na RTV: 'Postopek neupravičeno ustavljen'

Ljubljana, 01. 04. 2026 15.37 pred 27 dnevi 2 min branja 129

Avtor:
M.P.
Ladislav Troha pred RTV

Vrhovno sodišče je odločilo glede zahteve za varstvo zakonitosti v zadevi vdora protestnikov v prostore TV Slovenija v času epidemije covida-19. Ugotovilo je, da ravnanja vodje protestnikov ni mogoče opravičiti s skrajno silo, kot je pred tem odločilo sodišče prve stopnje. Postopek zoper vodjo zanikovalcev koronavirusa, ki je vodil vdor na RTV Slovenija, je bil zato po ugotovitvah sodišča neupravičeno ustavljen.

Novembra lani je Okrajno sodišče v Ljubljani odločilo v korist vodje zanikovalcev covida-19, ki so septembra 2021, v času epidemije, vdrli v prostore RTV Slovenija. Protestnike je vodil Ladislav Troha, skupina pa televizijskega studia kljub več opozorilom ni želela zapustiti, zato je morala posredovati Policija. Sodišče prve stopnje je sprejelo argumente, da je šlo za ravnanje v skrajni sili ter postopek ustavilo.

Vrhovno državno tožilstvo RS je zaradi tega decembra lani vložilo zahtevo za varstvo zakonitosti, v kateri je nasprotovalo razlogom sodišča prve stopnje, ki se tičejo ugotovljene upravičljive skrajne sile, ki jo je sodišče prepoznalo v dejanju kršitelja in tako njegovo ravnanje ocenilo za v skladu s pravom.

Vrhovno sodišče RS pa je 19. marca letos zahtevi tožilstva ugodilo. Presodilo je namreč, da je sodišče prve stopnje "docela zmotno interpretiralo elemente skrajne sile". Po njihovih ugotovitvah je ljubljansko sodišče kršilo 1. točko 156. člena Zakona o prekrških v zvezi z 8. členom Zakona o prekrških v zvezi s prvim odstavkom 32. člena Kazenskega zakonika.

Pri tem je pojasnilo, da v obravnavanem primeru nevarnost v razlogih pravnomočne sodbe ni izkazana kot sočasna, realna in resna. Po presoji Vrhovnega sodišča zatrjevane nevarnosti tudi ni bilo mogoče preprečiti z ravnanji kršitelja in zato njegovo ravnanje ni bilo primerno sredstvo niti nujen ukrep za odvračanje zatrjevane nevarnosti, ob tem pa ravnanje ni bilo istočasno z zatrjevano nevarnostjo.

Vrhovno sodišče je s tem v celoti pritrdilo stališču, za katerega se je v zahtevi za varstvo zakonitosti zavzemalo Vrhovno državno tožilstvo RS.

rtv sodišče odločitev covid 19 protest vdor
KOMENTARJI129

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Smuuki
02. 04. 2026 20.00
Za kaj je dobila Slovenija denar za corono če je ni bilo kot trdijo kolesarji? Zakaj smo ta denar vzeli če tega ni bilo in je bil le nateg? Nekaj tu ne gre skupaj
+1
1 0
Uporabnik1884443
02. 04. 2026 11.24
Počakajte še malo, pride še Ustavno sodišče, tam pa bo, kar bo.
0 0
FIRBCA
02. 04. 2026 11.18
boljs da napisete koliko denarja je dobila za korono Slo in po koroni za pomoc drzavi ko je treba to baje vracat. Objavljate vedno sam trace in santa barbaro.
0 0
Smuuki
02. 04. 2026 09.25
Kaj še niso v zaporu? Če sodniki ne bodo izvajali, zagotavljali zakonitosti veljavne zakonodaje se bodo sami znašli ua rešetkami
+1
2 1
Splash71
01. 04. 2026 21.36
Keri debi..poslušali so odsluženega majorja. Zdravnikov in epidemiologov, ki so imeli nekaj v glavi ( dr. Ihan in ostali), ki so doktorirali iz imunologije, mikrobiologije in ostalega povezanega z virusi in širjenjem le-teh, pa se je dajalo v nič...kere paciente vse ima ta Slovenija na soncu...vsak se na vse spozna.
-2
3 5
ČrniGad
02. 04. 2026 08.29
Dajanje še večjega doktorja Sucharit Bhakdija in Nemčije v nič je pa ok? Cel svet je ''zanikal'' znanost, če jim ta ''stran'' znanosti (beri resnica) ni bila po godu. V razmislek!
-1
1 2
natas999
01. 04. 2026 21.30
dobrunje so odprte,a ne??
-1
0 1
Hitri Zigi 78
01. 04. 2026 20.46
Pravilno so ukrepali. Še kakšen studio bi bilo treba obiskat glede na to da so poročali enostransko in širili laži in paniko med ljudi. Ane 2.. ur
+4
9 5
Kriss slo
01. 04. 2026 21.03
dej prosm bodi tiho in se ne sramoti be..ek
-2
3 5
Pedro Lopez
01. 04. 2026 20.39
Stari dobri časi - lockdowni. Kakšen mir je bil. Mi imamo odlične spomine na tisti čas.
+8
9 1
Svarog
01. 04. 2026 20.37
Covid zanikovalci so zločinci. Zaradi njih umre se danes vrliko ljudi. Le zaradi njih je covid izginil iz naslovnic. O njem se več ne sme govorit. A bolezen ljudem se danes prinasa tezave.
-6
6 12
Rd350
01. 04. 2026 20.37
Pejte na Kitajsko protestirat. Pa da vas vidim
+2
8 6
Smuuki
02. 04. 2026 12.16
Bi bilo že bliže nas v italiji možno poiskusit. Zagotovo kolesarji ne bi izbozili. Prej ko na ulici bi bili po zaporih.
+1
1 0
kleinek
01. 04. 2026 20.32
ja tu manjka kup infoirmacij. napr. kaj je bil sploh obtožen prvotno itd
+3
4 1
štrekeljc
01. 04. 2026 20.26
Višek epidemije je bil konec leta 2021 in v začetku leta 2022, ko je večina ljudi že bila polno cepljena! Le kako to, če je cepivo bilo učinkovito?
+5
10 5
Kumul
01. 04. 2026 20.19
Prvi april!
+3
4 1
Jožajoža
01. 04. 2026 20.16
kdaj bodo sodili janši,ki nas je s silo cepil in nam tistim,ki smo preživeli,uničil zdravje.
+0
9 9
Pedro Lopez
01. 04. 2026 20.40
…tebi je uničilo zdravje nekaj čisto drugega, predvsem mentalno.
+0
8 8
Hitri Zigi 78
01. 04. 2026 20.47
Kdo ti je kriv če si se šel cepit. Res ste ovce da ste jim nasedli
+3
8 5
Kriss slo
01. 04. 2026 21.03
lol zigi..ja ti z dokoncano srednjo solo na minimalcu si bil res tolk bister..ce je kdo izapdel id..t je to tisti ,ki se ni cepil..no mnogim zanikalcem ni uspelo in so sedaj zgoraj
+0
3 3
Verus
01. 04. 2026 20.08
ko bo sodbe nehala pisat smrkadija. ne bo podvojenih postopkov. tukaj je šolski primer kako se podaljsuje sodne reči. Prvostopenjsko sodišče je vrtec
+4
5 1
Verus
01. 04. 2026 20.09
je pa res da ma Troha prav. Jaz sem pa bedak, ker sem celo dvakrat sprejel strup
+4
9 5
Con-vid 1984
01. 04. 2026 20.00
Zanika se smiselnost vaših debilnih ukrepov in varnost/učinkovitost vaših brozg za krajši potek življenja.
+4
6 2
Verus
01. 04. 2026 20.10
odličen nick. Brez heca. globok, inteligenten
+2
4 2
Eksiflajs96
01. 04. 2026 19.56
Men je vseeno ceplen ali ne ceplen, samo dejstvo je, da sem vec slabih zgodb slisal od cepljenih kot neceplenih.. sploh zensk, 4 sosede + 3 prijatelce mlade punce zdrave, nobena nemore zanosit, 3 so ze preko umetne sle in nic.. pa vse cepljene. Zal povem kot sem videl
+8
10 2
tron3
01. 04. 2026 19.49
Vrhovna sodnica prizna v svoji odločitvi da ne vedo, da koronce tete sploh ni bilo, da ta novica še ni prišla do njih!!! Kot kaže ne vedo da obstaja internet!!!!
+4
4 0
Mr.
01. 04. 2026 19.43
smo pa res skorumpirana država ... sramota za pravno državo...
+1
3 2
NeXadileC
01. 04. 2026 19.40
Pa še bolj pomembno. To enako, ali podobno, nam zdaj spet počenjajo z energetsko krizo, in se na vse pretege trudijo, da Evropo zvlečejo v vojno totatlnih razsežnosti. Kdo? Pa naši voditelji in VisokI predstavniki elitne oblasti. Mirajo pidreti staro, da lahko pistavijo novo, po svoje.
+6
6 0
