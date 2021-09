Vdrli na javno televizijo: vodstvo RTV od pristojnih institucij pričakuje odločno ukrepanje

Protestniki na čelu z Ladislavom Troho , vodjo gibanja Osveščeni prebivalci Slovenije (OPS), že več mesecev pred stavbo TV Slovenije vztrajno nasprotujejo znanstvenim dognanjem v zvezi s koronavirusom in prebivalce pozivajo, naj se ne cepijo. Tako že dlje časa nadlegujejo delavce javne televizije in njihove goste. Včeraj pa so šli korak dlje in vdrli v njihove prostore.

"Ob tem od vseh institucij pričakujemo, da se bodo na današnji incident ustrezno odzvale in preprečile, da bi se kaj takega ponovilo," so zapisali v sporočilu za javnost pri RTV Slovenija.

"Na RTV Slovenija spoštujemo ustavno pravico do svobodnega izražanja, vendar se zavzemamo, da komuniciranje poteka na dostojen način. V teh mesecih so protestniki svojo voljo izražali povsem neprimerno, žalili zaposlene in goste, vdirali v poslopje RTV Slovenija ter motili delovne procese. V vodstvu smo zato uporabili že veliko uradnih poti, med drugim podali številne prijave na Policijo in Inšpektorat Mestne občine Ljubljana, da bi zaščitili javni interes in poslanstvo našega medija, predvsem pa naše zaposlene in obiskovalce obvarovali pred morebitnimi nepredvidenimi dogodki. Pravega odziva pristojnih ni bilo."

Fizičen vdor in napad na javno televizijo ni primerljiv z nobenim drugim napadom na medije v Slovenije, so še zapisali. To ni bil napad le na njihovo institucijo, pač pa tudi na svobodo in neodvisno novinarsko delo, "ki je eden od temeljnih postulatov demokracije". "Vsaka demokratična družba mora imeti do tovrstnih incidentov ničelno stopnjo tolerance."