Vdrli v sistem gasilskega društva in ukradli podatke o klicateljih na 112

Z Mors so sporočili, da so po podrobnem pregledu strežnikov v Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR) ugotovili, da vdora v te strežnike ni bilo in da podatki z njih niso bili odtujeni. "Vse kaže, da je do vdora prišlo na drugih strežnikih oziroma napravah izven URSZR in ministrstva za obrambo, vsaj vsebina s podrobnejšimi zdravstvenimi podatki, ki je objavljena na temnem spletu, ni nastala na URSZR in ministrstvu za obrambo (MO)." Številka 112 ter informacijska sistema URSZR in MO delujejo nemoteno in varno, so še dodali v sporočilu za javnost.