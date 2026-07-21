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Slovenija

Več bankomatov, brezplačni dvigi in obvezno sprejemanje gotovine

Ljubljana, 21. 07. 2026 20.03 pred 1 uro 2 min branja 12

Avtor:
Rebeka Tomaduz
Gotovina

Po ukinjanju bankomatov na podeželju, ko predvsem starejši prebivalci v svojem kraju sploh niso mogli več do gotovine, je vlada zdaj na mizo dala predlog zakona, ki naj bi povečal število bankomatov. Zakon v ospredje postavlja uporabo gotovine, hkrati pa tudi možnost plačevanja s kartico bolj ali manj povsod ter uvaja brezplačne pakete za komitente. Predlog zakona je v javni obravnavi, vlada naj bi ga obravnavala septembra, sprejet pa bi lahko bil še pred koncem leta.

Če bo predlog zakona sprejet, bodo morali skoraj vsi prodajalci omogočati plačevanje z gotovino, pri čemer pa obstaja nekaj izjem.

Če bi kupec manjši znesek želel poravnati z velikim bankovcem ali če prodajalec nima dovolj drobiža za vračilo, bi gotovinsko plačilo lahko zavrnil. Izjema je tudi prodaja na daljavo, razen ob fizičnem prevzemu pri ponudniku, pa tudi plačevanje vozovnic na avtobusu ali vlaku, če je plačevanje z gotovino že omogočeno na blagajnah.

Možnost plačevanja s kartico se s tem ne ukinja. Prodajalec bo moral zagotoviti vsaj eno obliko elektronskega plačevanja.

Tudi pri tem zakon predvideva izjeme. Mednje sodijo ponudniki, katerih čisti prihodki od prodaje v preteklem poslovnem letu niso presegli 10.000 evrov, ali pa primeri, ko je izkupiček namenjen v dobrodelne namene, denimo na šolskih sejmih, ter lokacije, kjer elektronsko plačevanje zaradi tehničnih omejitev ni mogoče.

Predlog zakona predvideva tudi širšo dostopnost bankomatov v manjših krajih. Predlagatelji želijo, da bi bil vsaj 95 odstotkom prebivalcev dostopen bankomat največ pet kilometrov od doma. To pomeni, da bi morali bankomat postaviti v vsakem manjšem naselju z najmanj tisoč prebivalci.

Podobna ureditev je predvidena tudi za bančne poslovalnice.

Za uporabnike zakon prinaša več ugodnosti. Vsi dvigi in pologi pri matični banki bodo morali biti neomejeni in brezplačni. Pri drugih bankah, katerih posameznik ni komitent, pa bo moralo biti omogočenih najmanj pet brezplačnih dvigov na mesec. Zneski bodo sicer omejeni, vendar bo določena tudi spodnja meja.

Nad predlogom banke niso navdušene. Najbolj kritizirajo uvedbo brezplačnih paketov za komitente, ki prejemajo redne dohodke, tudi pokojnino. Nabor brezplačnih storitev bi bil omejen na osnovne bančne storitve, dodatne ugodnosti pa zakon predvideva še za ranljive skupine in upokojence.

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KOMENTARJI12

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Orisei1
21. 07. 2026 21.08
Brezplačen osnovni račun bi moral biti obvezen. Če država zahteva, da imamo račun za plačo/penzijo naj bo ta račun tudi brezplačen! Dober ukrep💪
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+1
1 0
Druk 89
21. 07. 2026 21.07
Tisti ki so banke razprodali bi zdaj pisali zakone.gotovina bi morala biti samoumevna ne pa da se mora zdaj delati predloge in kolobocije ker se je ugotovilo da banke delajo enormne dobicke.ko so bile v drzavni lasti so bile izgube ker si je elita jemala kredite ki jih ni nikoli odplacala.
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0 0
Anion6anion
21. 07. 2026 20.53
Bančni lobij na čelu z NLB Brodnjakom bodo sesuli ta zakon.
Odgovori
0 0
300 let do specialista
21. 07. 2026 20.52
Bravo za predlog.
Odgovori
+5
5 0
grumf
21. 07. 2026 20.39
Super, dejte pol se zakon spisat, da mora bit tud pumpa v vsakem selu pa lekarna pa odprta štacuna 24/7 pa.... ni konca. Vse sam za to, da se bo dalo še naprej smuglat z gotovino. Polnpa jamrat, kolk so nizke penzije, kolk je težko bit sp, kolk je drag vrtec...
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-2
2 4
CelyCely
21. 07. 2026 20.46
Država ne plačuje v gotovini, pa vseeno izginjajo milijoni iz proračuna.
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+4
4 0
grumf
21. 07. 2026 20.55
Jp, ta problemmse pa drugje reši, na volitvah. Samo, žal ne zmoremo.
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-1
0 1
Betuul
21. 07. 2026 20.33
Nazaj uveljaviti bančne knjižice in pripis letnih obresti na poslovanje Tako banke mesečno zarubijo do — 5€ na mesečno poslovanje Kar znaša letno ~~ 60€ in to bi bila obrest komitenta banke Ukinit letne paketne naročnine
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+5
5 0
tech
21. 07. 2026 20.33
"Nad predlogom banke niso navdušene." verjamem, one bi z čim manjšimi stroški čim več molzle ljudi. In pol si delili enormne nagrade za uspeh. Edino pravilno, če moremo dobit plačo na banko in ima tako banka zagotovljen biznis, vsaj določene stvari morajo bit brezplačne.
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+7
7 0
Buča hokaido
21. 07. 2026 20.28
Kako bodo dosegli, da bo madžarska OTP postavila več bankomatov?
Odgovori
0 0
jank
21. 07. 2026 20.15
Kaj pa svobodna podjetniška pobuda? Nekaj kar je bilo polna usta desničarjev. Sedaj pa uvajajo popolno državno regulacijo? A temu se pa ne reče državni socializem?
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-1
4 5
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