Slovenija

Zaradi podora zaprta cesta med Ajdovščino in Predmejo

Ljubljana, 20. 08. 2025 12.40 | Posodobljeno pred 11 dnevi

Avtor
STA , L.M.
Na več cestnih odsekih v Sloveniji so zaradi del in podora kamenja uvedene popolne zapore. Cesta Ajdovščina–Predmeja je zaprta zaradi podora. Regionalna cesta Mežica–Žerjav bo od sobote zjutraj do nedelje zvečer zaprta zaradi asfaltiranja v sklopu projekta rekonstrukcije. Zaprta bosta tudi odseka med Žalcem in Šempetrom ter med Ptujem in Ljutomerom zaradi rekonstrukcije nadhoda in sanacije vozišča.

Ajdovščina–Predmeja

Zaradi podora kamenja je cesta Ajdovščina–Predmeja pri predoru pod Predmejo popolnoma zaprta. Promet je možen po cesti Predmeja–Col–Ajdovščina, ki je sicer precej daljša.

Na terenu so že pristojne službe, ki ugotavljajo trenutno stanje. Sedaj pričakujejo geologa, zaradi nevarnosti novega podora pa ceste do njegove odločitve ne bodo niti čistili in ostaja zaprta.

Po ogledu se bodo odločili, kako bodo ukrepali, je za STA povedal poveljnik občinskega štaba Civilne zaščite Ajdovščina Igor Benko.

Cesta Ajdovščina
Cesta Ajdovščina FOTO: Aljoša Kravanja

Mežica–Žerjav

Zaradi načrtovanega asfaltiranja bo predvidoma od sobote od 7. ure do nedelje do 20. ure popolnoma zaprta regionalna cesta Mežica–Žerjav, so sporočili z Direkcije RS za infrastrukturo. Obvoz bo potekal od Črne na Koroškem proti Šoštanju, Velenju, Mislinji, Slovenj Gradcu, Otiškemu vrhu, Ravnam na Koroškem in Mežici ter obratno.

V času predvidene popolne zapore bo skozi območje zapore omogočena vožnja za intervencijska vozila na nujni vožnji. Termin predvidene delovne zapore se sicer lahko zaradi vremenskih razmer tudi spremeni, so še sporočili iz direkcije za infrastrukturo. Ta se vsem uporabnikom ceste zahvaljuje za razumevanje in strpnost.

Izvajalci gradbenih del bodo asfaltiranje izvajali v okviru projekta rekonstrukcije 5,5 kilometra ceste med Mežico in Črno in gradnje kolesarske povezave.

Kot so letos spomladi napovedali pristojni, je zaključek del, ki se bodo izvajala skupno 15 mesecev, predviden v drugi polovici letošnjega septembra. Pogodba za izvajalcem del, družbo Voc Celje, je vredna dobrih 19 milijonov evrov.

Ptuj cesta
Ptuj cesta FOTO: Bobo

Žalec–Šempeter in Ptuj–Ljutomer

Zaradi rekonstrukcije nadhoda Mavrica bo od danes do predvidoma sobote popoldne vzpostavljena popolna zapora regionalne ceste med Žalcem in Šempetrom. Kot so sporočili z Direkcije RS za infrastrukturo, bo v času popolne zapore obvoz urejen po državnih in lokalnih cestah. Od petka bo zaprt tudi odsek regionalne ceste med Ptujem in Ljutomerom.

Zaradi sanacije vozišča je od petka do nedelje zvečer predvidena tudi popolna zapora regionalne ceste Ljutomer–Savci–Ptuj na območju Ptuja. V času zapore bo obvoz potekal po državni cesti preko Budine in lokalne ceste po Puhovi ulici, dodajajo na direkciji, kjer uporabnike pozivajo k strpnosti.

cesta zaprta podor promet
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

snupy1
20. 08. 2025 17.12
+1
Kamione na zeleznico. Sam mi nimamo sposobne na SŽ. So samo dolgoprstnezi.
