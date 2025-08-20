Zaradi podora zaprta cesta med Ajdovščino in Predmejo

Na več cestnih odsekih v Sloveniji so zaradi del in podora kamenja uvedene popolne zapore. Cesta Ajdovščina–Predmeja je zaprta zaradi podora. Regionalna cesta Mežica–Žerjav bo od sobote zjutraj do nedelje zvečer zaprta zaradi asfaltiranja v sklopu projekta rekonstrukcije. Zaprta bosta tudi odseka med Žalcem in Šempetrom ter med Ptujem in Ljutomerom zaradi rekonstrukcije nadhoda in sanacije vozišča.

Ajdovščina–Predmeja

Zaradi podora kamenja je cesta Ajdovščina–Predmeja pri predoru pod Predmejo popolnoma zaprta. Promet je možen po cesti Predmeja–Col–Ajdovščina, ki je sicer precej daljša. Na terenu so že pristojne službe, ki ugotavljajo trenutno stanje. Sedaj pričakujejo geologa, zaradi nevarnosti novega podora pa ceste do njegove odločitve ne bodo niti čistili in ostaja zaprta. Po ogledu se bodo odločili, kako bodo ukrepali, je za STA povedal poveljnik občinskega štaba Civilne zaščite Ajdovščina Igor Benko.

Cesta Ajdovščina FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Mežica–Žerjav

Zaradi načrtovanega asfaltiranja bo predvidoma od sobote od 7. ure do nedelje do 20. ure popolnoma zaprta regionalna cesta Mežica–Žerjav, so sporočili z Direkcije RS za infrastrukturo. Obvoz bo potekal od Črne na Koroškem proti Šoštanju, Velenju, Mislinji, Slovenj Gradcu, Otiškemu vrhu, Ravnam na Koroškem in Mežici ter obratno. V času predvidene popolne zapore bo skozi območje zapore omogočena vožnja za intervencijska vozila na nujni vožnji. Termin predvidene delovne zapore se sicer lahko zaradi vremenskih razmer tudi spremeni, so še sporočili iz direkcije za infrastrukturo. Ta se vsem uporabnikom ceste zahvaljuje za razumevanje in strpnost. Izvajalci gradbenih del bodo asfaltiranje izvajali v okviru projekta rekonstrukcije 5,5 kilometra ceste med Mežico in Črno in gradnje kolesarske povezave. Kot so letos spomladi napovedali pristojni, je zaključek del, ki se bodo izvajala skupno 15 mesecev, predviden v drugi polovici letošnjega septembra. Pogodba za izvajalcem del, družbo Voc Celje, je vredna dobrih 19 milijonov evrov.

Ptuj cesta FOTO: Bobo icon-expand

Žalec–Šempeter in Ptuj–Ljutomer