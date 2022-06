Več članic EU, tudi Slovenija: Cilje za podnebne spremembe moramo doseči

"Naša glavna prednostna naloga pri svežnju Pripravljeni na 55 je hitra uresničitev podnebnega cilja za leto 2030, v skladu s katerim bi izpuste toplogrednih plinov zmanjšali za 55 odstotkov glede na leto 1990. (...) To bi EU omogočilo podnebno nevtralnost do leta 2050," so države zapisale v pismu, ki ga je pridobila STA , objavile pa so ga tudi na Twitterju.

Današnje pismo so poleg slovenskega ministra za okolje Uroša Brežana podpisali še pristojni ministri Avstrije, Nemčije, Danske, Španije, Finske, Irske, Luksemburga, Nizozemske in Švedske.

Cilji morajo biti doseženi ob upoštevanju različnih zakonodajnih predlogov, so še poudarile države. "Zato z vse večjo zaskrbljenostjo gledamo na različne pozive k razvodenitvi ambicioznosti paketa – in smeri pogajanj v tej luči – tako v Svetu EU kot v Evropskem parlamentu," so zapisale. Zaskrbljene so tudi zaradi popuščanja pri iskanju kompromisov.

Te spremembe se same po sebi morda zdijo upravičene in omejene, vendar ob upoštevanju vseh obstaja tveganje, da ne bo dosežen cilj za leto 2030, so poudarile države.

"Odločitve, ki jih sprejemamo zdaj, bodo imele obsežne posledice za vse nas in bodo določile, ali smo EU, države članice in vsi sektorji na pravi poti, da bi dosegli podnebne cilje, ali ne," so še zapisale države.