'Poskuša se varčevati na vseh koncih, zdaj pa povečujemo budžet politiki'

Po poletni hitri in relativno tihi zakonski spremembi si politične stranke, ki so na volitvah dosegle vsaj odstotek, 10 odstotkov proračunske pogače delijo enakomerno, preostalih 90 odstotkov pa sorazmerno glede na število glasov. Kar pomeni, da več dobijo večji oziroma tisti, ki so na volitvah prejeli več glasov volivcev.

In v letih 2024 in 2025 si bodo rezali še bistveno večje kose, saj so državnozborski načrt za financiranje političnih strank zvišali z 2,5 milijona evrov na pet milijonov.

Kar je po letu uničujočih ujm, ki so zatresle finančne prioritete države, sprožilo burne odzive socialnih partnerjev. "Tega seveda ni mogoče razumeti drugače, kot da je ravnanje, kadar gre za primer lastnega žepa drugačno, kot pa kadar se pogovarjamo o prejemkih drugih," opozarja predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) Lidija Jerkič.

"Po eni strani se strga denar in poskuša varčevati na vseh koncih, po drugi strani pa zdaj povečujemo budžet politiki," pravi predsednik Združenja delodajalcev Marjan Trobiš.

Vse parlamentarne stranke smo vprašali za odziv. V SD-ju pravijo, da so sledili priporočilom računskega sodišča in da je ob povečanju financ za politične stranke težko pričakovati naklonjenost javnosti. V Gibanju Svoboda pa tudi, da julijska novela zakona o političnih strankah določa zgornjo - in tudi spodnjo mejo, približno na slednjo pa da so postavili višino sredstev. Pa tudi, da so odločitve sprejemali pred avgustovskimi poplavami.

"Seveda bi si kot finančni minister želel, da ne samo ta, ampak da so tudi marsikateri drugi izdatki nižji, ampak to je pač politična realnost," pravi finančni minister Klemen Boštjančič.