'Več denarja zasebnikom ne bi avtomatsko skrajšalo čakalnih vrst'

Predsednik vlade Robert Golob je v odgovoru na poslansko vprašanje o čakalnih dobah v zdravstvu poudaril, da je dodatna sredstva treba nameniti odpravi tistih čakalnih dob, kjer je zdravje najbolj ogroženo. Ob tem je opozoril na odhajanje zdravstvenega kadra iz javnih zavodov h koncesionarjem in ocenil, da bodo morali nasloviti tudi to.

icon-expand Robert Golob v Državnem zboru odgovarja na poslanska vprašanja FOTO: Bobo

Poslanka NSi Vida Čadonič Špelič je v vprašanju na današnji seji DZ med drugim izpostavila, da so ljudje zaradi stanja v zdravstvu nezadovoljni in da trpijo zaradi dolgih čakalnih vrst. Kritična je bila do interventnega zakona, po sprejemu katerega so se čakalne vrste samo podaljšale. Zanimalo jo je, zakaj v interventni zakon, ki je omogočil plačilo storitev po realizaciji, ne vključijo vse ponudnikov zdravstvenih storitev v državi. Po njenem mnenju bi s tem "resnično skrajšali čakalne vrste". Kot je dejal Golob, so težave zdravstva po pandemiji covida-19 podobne povsod po Evropi. Občuten padec izvedenih zdravstvenih storitev med epidemijo se po njegovih besedah pozna v tem, da je danes napotnic na preglede in zdravljenja bistveno več in da zdravstveni sistem tega "enostavno ne zmore podelati". 'Interventni zakon pokazal anomalije in zelo dobre plati' Strinjal se je, da je ob sprejemanju interventnega zakona nedopustno dolgo čakalo manj ljudi kot danes. A je, kot je poudaril, povečalo število napotnic z višjimi stopnjami nujnosti, zato se je tudi povečalo število tistih, ki čakajo nedopustno dolgo.

icon-expand "Želimo, da se denar v bodoče res nameni odpravi tistih čakalnih vrst," je poudaril premier. FOTO: Dejstva

Po njegovi oceni je zakon sicer pokazal tako anomalije kot tudi zelo dobre plati zdravstvenega sistema. Ravno zaradi tega je ministrstvo za zdravje pripravilo novelo zakona, ki "bo bolj ciljno usmerjala denar v odpravo tistih čakalnih vrst, ki so za zdravje ljudi najpomembnejše". V "prvem poskusu" so namreč ugotovili, da so se izvajale predvsem manj zahtevne storitve, ki za bolnike niso bile najbolj nujne. "Želimo, da se denar v bodoče res nameni odpravi tistih čakalnih vrst, kjer je zdravje najbolj ogroženo. Ravno te storitve se pretežno izvajajo v javnem zdravstvenem sistemu," je poudaril. Meni, da čakalnih vrst z vključevanjem zasebnikov ne bi skrajšali Strinjal se je s poslanko, da javni zavodi niso bili uspešni pri črpanju tega denarja. "Na tem področju bomo morali narediti več," je poudaril. Kot je dodal, moramo zakon prilagoditi temu, da bo javni zdravstveni sistem bolj učinkovit. Golob pa se ne more strinjati, da bi avtomatsko odpravili najbolj kritične čakalne vrste, če bi dali še več denarja zasebnikom.