Tudi predmeti iz druge svetovne vojne so se znašli med odpadki, ki so jih potapljači prinesli z dna Blejskega jezera. Pred začetkom poletne turistične sezone, ki bo po napovedih letos pokala po šivih tudi na Gorenjskem, so namreč čistili dno in obrežje Blejskega jezera. Več kot 50 potapljačev se je zbralo iz vse Slovenije, po dveh letih brez omejitev. Vsak potapljač je iz jezera prinesel vsaj eno vrečo smeti, veliko plastike, pripomočkov za piknike, pa tudi sončna očala.