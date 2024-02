Več front vlade: sodniki, javni sektor in (kmalu najdaljša) zdravniška stavka

Ne le s koalicijo, vlada ima odprte fronte tudi z zdravniki, sodniki, tožilci. Vsi po vrsti z zahtevami po višjih plačah. Podpise za novo, morda zaostreno večdnevno stavko trenutno zbirajo državni tožilci. Vsako prvo sredo v mesecu uresničitev ustavne odločbe s protesti zahtevajo sodniki. Medtem bo zdravniška stavka, če dogovora do ponedeljka ne bo, postala najdaljša v zgodovini. A če vlada z zdravniki doseže ločen dogovor, bi to lahko pomenilo konec pogajanj o plačni reformi in odprt lov na podobne zahteve in delne dogovore, opozarja eden glavnih sindikalnih pogajalcev. Kako torej naprej? Ali Golobova vlada sploh ima načrte, kako pomiriti množico zahtev?

Neslavno se je postarala obljuba premierja Roberta Goloba o tako imenovanem "hepi endu" za sodnike. 10. januarja so začeli s 14-dnevnim opozorilnim protestom. Njihova zahteva pa: "Naše plače se morajo izenačiti s plačami funkcionarjev." To je dalo sicer jasno vedeti tudi ustavno sodišče. "Pričakujemo, da so na vladi in v državnem zboru res prižgani vsi alarmni zvonci," je takrat dejala predsednica sodniškega društva Vesna Bergant Rakočević. Prvič v zgodovini pa so zadnji dan januarja za tri ure delo prekinili tudi državni tožilci; prav tako funkcionarji, katerih plače so izenačene s sodniškimi in tako trenutno odločajo o zaostritvi stavke. Če bo podpis prispevala več kot polovica vseh tožilcev v državi, bi lahko delo prekinili tudi za več dni.

Dneve stavke pa šteje tudi Fides. V ponedeljek bo zdravniška stavka postala najdaljša v zgodovini Slovenije. "Dovolj nam je tega, da se vlada spreneveda. Želimo samo to, kar je že bilo izpogajano," je 15. januarja dejala predstavnica Fidesa Ana Lina Vodušek. Do zdaj so zdravniki najdlje stavkali leta 2016, ko so stavkali 27 dni. Višje plače so 22 dni zapored zahtevali že leta 1996, šest let pozneje pa so se 16 dni borili za upoštevanje 40-urnega delovnika in ustrezno plačilo nadur.

Stavka zdravnikov FOTO: Kanal A icon-expand

Pogajanja potekajo, na mizi so predlogi obeh strani, z dogovorom pa se mudi. Z začetkom marca bo namreč umik zdravniških soglasij za nadurno delo, ki so do zdaj pri življenju ohranjala javni zdravstveni sistem, začel veljati tudi v praksi. Soglasja je po podatkih zdravstvenega ministrstva umaknila kar tretjina vseh zdravnikov v bolnišnicah in 17 odstotkov v zdravstvenih domovih. "Obstaja zelo velika verjetnost, da v kolikor bi prišlo do nekih ločenih dogovorov, da bi to pomenilo konec plačne reforme. Torej pravzaprav odprt lov, kjer bi se vsak prizadeval doseči enako ali celo več od tistega, kar je bilo doseženo sedaj," pa na posledice ločenih dogovorov opozarja eden izmed glavnih pogajalcev na sindikalni strani Jakob Počivavšek.