Več investicij za zmanjšanje čakalne liste za sprejem v študentske domove?

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije je 24. januarja prevzelo del delovnega področja ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki se nanaša na delovno področje visokega šolstva ter s tem tudi investicije v študentske domove in reševanje te problematike.

V zadnjih 12 letih so v Ljubljani prenovili Dom Visoke šole za zdravstvo s 186 ležišči, v Mariboru so odkupili objekta na Smetanovi z 276 ležišči in Quadro s 150 novimi ležišči, prenovili študentski dom z 265 ležišči in Študentski dom 7 z 255 ležišči. V Kopru so izvedli številne investicije v obnove in nakupe študentskih domov, med drugim so kupili objekt Prisoje, kjer bo po zaključku celovite prenove v tem letu na voljo skupaj 242 ležišč. V Novem mestu pa so preuredili stolpič študentskega doma in pridobili 175 ležišč.