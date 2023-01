Več kilometrov gazil po snegu, da bi popravil oddajnik. Nazadnje omagal

Gorski reševalci so v torek okoli 12.30 prejeli klic, da se je na območju Javornika izgubil in omagal serviser, ki je na terenu popravljal oddajnik. "Vzdrževalec telekomunikacijskih naprav je s težkim nahrbtnikom, v katerem je imel delovne pripomočke, tri kilometre gazil po visokem snegu, ki je na trenutke segal tudi do pasu," je povedal vodja intervencije Robert Kovač , ki je dodal, da so bile razmere zahtevne tudi zanje, ki so nanje pripravljeni.

Na pomoč je priskočilo 19 reševalcev z dveh gorskih reševalnih služb GRS Tolmin, skupini Ajdovščina in Idrija, ter GRS Ljubljana. Kovač je z moškim opravil tudi več klicev ter mu dal navodila, naj ne miruje. V zahtevnih razmerah – megli, sneženju in globokem snegu – so izgubljenega našli po okoli dveh urah. Kot je povedal vodja intervencije, je bil moški podhlajen, dehidriran in izčrpan. "Dali smo mu energijske napitke in ga segreli ter mu čez čas, ko si je povrnil moči, pomagali pri vrnitvi v dolino. Pot je zmogel sam," je dejal.

To je bila sicer letošnja četrta intervencija na območju Vipavske doline. Kovač osebam, ki se odpravljajo v hribe, svetuje, naj pred podvigom najprej preverijo razmere v gorah. Prav tako pa naj preverijo svoje psihično in fizično stanje, ki je, kot poudarja, včasih še pomembnejše od razmer v gorah, čeprav je podcenjevanje le-teh postalo stalna spremljevalka zadnjih let. "Podcenjevanje gora je postalo v zadnjih letih neke vrste nacionalni slovenski šport," je dejal. A ob tem je poudaril, da delo reševalcev ni obsojanje, temveč reševanje življenj.