Več koalicijskih poslancev prejelo pisemsko grožnjo

Grozeč zapis "Vemo, kje živite", izrezan in zlepljen iz različnih časopisnih člankov. Poleg pa narisane vislice in naboj. Takšno pisemsko grožnjo, poslano iz poštnega nabiralnika na Vranskem, je konec tedna prejelo več koalicijskih poslancev in njihovih zaveznikov ter finančni minister Šircelj. Grožnje neznanih avtorjev že preiskuje Policija, poslanca Mojca Škrinjar in Zmago Jelinčič pa sta s prstom pokazala na Inštitut 8. marec. Ne bo držalo, odgovarja njihova vodja Nika Kovač. "Mi se pod svoje akcije vedno podpišemo," pravi in napoveduje tožbe zoper neresnične obtožbe.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 09:58 audio-control-play-line Han in Krivec o grozilnih pismih za poslance 02:49 audio-control-play-line Iz 24UR: Grozilna pisma za poslance icon-chevron-left icon-chevron-right