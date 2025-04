14 ur po nesreči na 'primorki' še vedno odstranjujejo posledice

Prometno-informacijski center poroča, da je med Vrhniko in Brezovico v obe smeri zaprt prehitevalni pas. Voznike opozarjajo na zastoje.

Med priključkoma Logatec in Brezovica v smeri Ljubljane je nastal večkilometrski zastoj, čas potovanja se podaljša za približno 50 minut.

Zastoji so tudi v smeri Kopra. Petkilometrski zastoj je med Rudnikom in razcepom Kozarje. Gneča je tudi med razcepom Kozarje in priključkom Brezovica. Nastal je približno šestkilometrski zastoj.

Nesreča se je zgodila včeraj okoli 17. ure med Vrhniko in Brezovico pred Logom. Po najnovejših informacijah Policije je bilo v nesreči samoudeležno tovorno vozilo, ki ni vozilo po sredini prometnega pasu. Voznik je nato zapeljal s ceste in trčil v sredinsko varovalno ograjo, ki jo je vozilo prebilo, nato pa zagorelo.

Na kraju so posredovale ekipe prve pomoči, ki so nudile pomoč lažje poškodovanemu vozniku, in gasilci, ki so pogasili požar.

Promet je bil zaradi intervencije odpravljanja posledic oviran, avtocesta pa je bila v obe smeri zaprta do 20. ure. Ker sanacija še vedno poteka (popravljanje varnostne ograje), ostajata zaprta oba prehitevalna pasova. Kot so pojasnili na PU Ljubljana, je za zaporo poskrbel upravljalec avtoceste, ki je odgovoren za vzpostavitev varnih razmer za vožnjo.