Več kot 100 planinskih koč čaka obnovo, potrebovali bi milijone

Kot je pojasnil Miro Eržen s PZS, se problematika vzdrževanja planinskih koč močno poglablja in ni značilna zgolj za slovenski prostor, temveč tudi za druge države. "Avstrijci so na vlado naslovili široko peticijo in za koče pričakujejo 90 milijonov evrov, v Švici pa v naslednjih 10 letih 220 milijonov švicarskih frankov," je navedel Eržen.

Po njegovih besedah se vse planinske koče soočajo s podobnimi težavami. To so med drugim pomanjkanje vode, s tem povezano reševanje ekoloških vprašanj s čistilnimi napravami in energetska sanacija. Problemov je veliko in so jih, kot je povedal Eržen, že predstavili ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport. Upajo, da se bo vlada reševanja problema lotila sistemsko.

"Doslej smo imeli dva pogovora z državnim sekretarjem, ki je po našem občutku prepoznal problem in nakazal, da če hočemo zadevo na daljši rok ustrezno rešiti, je potreben sistemski zakon, ki bi omogočil sistemsko financiranje koč, za katere prav tako kot za planinske poti trdimo, da so del turistične infrastrukture," je povedal Eržen. Kot je pojasnil, obstoječa sistemska ureditev že omogoča sofinanciranje urejanja planinskih poti.

V Sloveniji je 176 planinskih koč, na PZS pa razmišljajo o tem, da bi opredelili, katere so strateškega pomena. Gre predvsem za koče v visokogorju, za izhodiščne postojanke in tiste, ki so ob slovenski planinski poti. "Za te koče moramo res relativno hitro najti ustrezne rešitve," je izpostavil Eržen. Glede preostalih, predvsem nižje ležečih, pa je ocenil, da bo morda treba najti drugačen model v večji povezavi s turizmom. S tem bi zagotovili takšen obisk koč, da bi se lahko v veliki meri vzdrževale same.