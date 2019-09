Več kot 1000 vzponov na Triglav: Kaj se je v gorah spremenilo?

Gorski reševalci imajo letos polne roke dela. Skupaj so imeli že v 518 intevencij, medtem ko so jih imeli lani v celem letu 537. Hribi so v zadnjih letih postali izjemno priljubljena prostočasna aktivnost, v slovenske gore zahaja čedalje več tujcev, to pa seboj prinaša tudi negativne plati. O tem, kaj vse se je v gorah spremenilo v zadnjih letih, smo govorili s starosto Franjem Potočnikom, ki je se je na vrh Triglava povzpel več kot 1000-krat.