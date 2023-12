Več kot 1000 zaposlenih na SŽ bo po 30 letih obleklo nove uniforme

Med uniformo kontrolorjev sodi še modra kapa, posebnost pa ima, tako Kranjc, tudi prometniška uniforma, in sicer rdečo kapo. "To je znak, ki prometniku podeljuje pravico dati dovoljenje za vožnjo vlakov, kar je zelo pomembna naloga," je na današnji novinarski konferenci dejal direktor SŽ-Infrastruktura Matjaž Kranjc.

Pomembno vodilo pri izbiri novih uniform sta bili poleg videza še udobnost in praktičnost, so poudarili v SŽ. Nove uniforme so tako iz materiala, ki omogoča praktično vzdrževanje. Pred izbiro so sprevodnik, vodja vlaka, prodajalec in prometnik izvedli tudi njihovo testiranje v dejanskih pogojih med opravljanjem službenih obveznosti.

V celotni skupini SŽ pri svojem delu uniformo sicer uporablja več kot 1000 zaposlenih: prometniki, spremljevalno osebje vlaka, kontrolorji in prodajalci. "Prenovljene postaje, boljše opremljene in prenovljene proge, ki zagotavljajo višje hitrosti, točni vlaki in navsezadnje tudi prijazni ter lepo oblečeni železničarji so naš cilj," je zaključil Kranjc.