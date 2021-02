Več kot 13.000 evrov za deblo gorskega javora

Vsakoletna licitacija vrednejšega lesa je namenjena prodaji najkakovostnejšega lesa po višjih cenah, kot sicer veljajo pri rednem odkupu lesa. Z organizacijo licitacije želijo partnerji pri organizaciji, Društvo lastnikov gozdov Mislinjske doline, Zveza lastnikov gozdov Slovenije in Zavod za gozdove Slovenije, povezati lastnike gozdov in kupce lesa ter prispevati k ovrednotenju visokokakovostnega lesa in k njegovi ustrezni predelavi z visoko dodano vrednostjo, so sporočili iz teh organizacij.

A kot pravijo v zavodu, so lastniki pripeljali različna drevesa, kar 35 vrst, tako si lahko predstavljamo, kakšna raznolikost je v slovenskih gozdovih. Janez Logar , vršilec dolžnosti direktorja Zavoda za gozdove Slovenije, je ob razglasitvi letošnjih rezultatov licitacije povedal: "Gozdarji Zavoda za gozdove Slovenije smo ponosni na rezultate skrbnega gospodarjenja z gozdom, ki ne bi bili mogoči brez usmerjenega in strokovnega dela, predvsem pa sodelovanja."

Letošnja petnajsta izdaja je potekala v Pamečah pri Slovenj Gradcu, pripeljali pa so 3711 lesnih sortimentov, skupno kar 3937 kubičnih metrov. Z malo matematike: to pomeni, da so v Pamečah opravili za več kot milijon evrov nakupov lesa. "Količina lesa na letošnji licitaciji je sicer manjša kot lani, kljub epidemiji covida-19 pa je še vedno ena najvišjih doslej," pravijo na zavodu za gozdove. Sicer pa letošnja količina lesa na licitaciji predstavlja slabo tisočinko celotnega letnega poseka v slovenskih gozdovih.

Leta 2020 posekali 4,2 milijona kubičnih metrov dreves

Skupaj je bilo v lanskem letu posekanih za 4,2 milijona kubičnih metrov dreves, od tega 2,4 milijona kubičnih metrov iglavcev in 1,8 milijona listavcev, so sporočili iz Zavoda za gozdove. Od tega je približno 40 odstotkov predstavljal tako imenovani sanitarni posek, skoraj 60 odstotkov vsega poseka pa iglavci. Seveda ni ostalo samo pri poseku, lani so posadili kar 1,9 milijona sadik gozdnega drevja, kar je bilo največ v zadnjih 20 letih. "Obnova gozdov po naravnih ujmah in prenamnožitvi smrekovih podlubnikov se bo nadaljevala tudi v letu 2021", še pravijo na Zavodu.

Prav tako opozarjajo lastnike gozdov, naj bodo v spomladanskem času pozorni na podlubnike, praviloma rojijo v prvi otoplitvi v aprilu – prezimljeni podlubniki takrat izletijo in napadejo nova drevesa. Da bi zmanjšali število prezimljenih podlubnikov in s tem škodo zaradi podlubnikov v letu 2021, je treba v marcu posekati in izdelati čim več lubadark ter njihov les odpeljati iz gozda. "Lastniki gozdov naj pregledujejo gozdove in bodo pozorni na odstopanje in odpadanje skorje s smrekovih debel. Če v svojem gozdu opazijo te znake, naj stopijo v stik z revirnim gozdarjem, ki jim bo dal napotke za izvedbo poseka– pomembno je, da se čim prej lotijo izvedbe sanacijskih del", so sporočili z Zavoda za gozdove. Pozorni naj bodo tudi na smrekove podrtice ter na polomljene vrhače smreke in o njih obvestijo revirnega gozdarja.