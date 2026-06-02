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Slovenija

Več kot 13.000 podpisov za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi

Ljubljana, 02. 06. 2026 17.04 pred 23 dnevi 3 min branja 12

Avtor:
STA N.V.
Državni zbor

Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi so zbrali 13.369 podpisov za začetek postopkov za naknadni zakonodajni referendum, ki so jih vložili v DZ. Pobudo so sprožili nekdanji člani odbora za varstvo človekovih pravic. Menijo, da novela odpravlja temeljne varovalke pravne države in odpira prostor politični zlorabi.

Pobudo so sprožili in prvopodpisali nekdanji člani odbora za varstvo človekovih pravic, ki so ga ustanovili pred 38 leti, Franco Juri, Pavel Gantar, Spomenka Hribar, Gregor Tomc, Rastko Močnik, Igor Vidmar in Vlado Miheljak.

Podpora, ki so jo prejeli, po njihovem mnenju kaže, da ljudje razumejo, da ne gre za vprašanje posameznih imen ali dnevne politike. "Gre za vprašanje, ali bomo tudi v prihodnje živeli v državi, kjer je politična moč omejena z zakonom in nadzorovana s pravnim varstvom, ali pa v državi, kjer so mehanizmi nadzora povsem podrejeni politiki in jih lahko ta uporablja za obračunavanje s kritiki," so navedli.

Novela zakona, ki jo je DZ sprejel preteklo sredo, namreč ukinja možnost, da bi se posamezniki, ki so predmet preiskave, pri ustavnem sodišču pritožili zoper nezakonito ustanovljene komisije ali njihove nezakonite sklepe. Odpravlja torej eno ključnih varovalk, ki danes preprečuje politično zlorabo parlamentarnih preiskav in zagotovilo, da o dopustnosti najhujših posegov v pravice posameznikov in organizacij ne odločajo zgolj politiki sami.

Referendumsko glasovanje
Referendumsko glasovanje
FOTO: Bobo

"Prav zato opozarjamo, da novela odpira vrata vzpostavljanju politične policije," so navedli. Politika bo lahko preko parlamentarnih komisij brez sodne odredbe preiskovala vsakogar, od bank pridobivala podatke o bančnih računih, od operaterjev podatke o zasebnih komunikacijah, od imetnikov gradiv avdio in videoposnetke, od policije, finančne uprave in drugih državnih organov pa vso dokumentacijo, brez da bi imeli preiskovanci možnost pravočasne pritožbe oziroma sodnega varstva.

Ob tem so spomnili, da bo v sredo minilo natanko 38 let od ustanovitve odbora za varstvo človekovih pravic, v katerem so se pobudniki referenduma zavzemali za državo, v kateri bo posameznik zaščiten pred samovoljo oblasti. "To niso bile le osamosvojitvene parole, temveč temeljne vrednote, na katerih je nastala in še danes stoji samostojna Slovenija," so poudarili.

Referendumska pobuda zato ni pobuda za zaščito posameznih imen ali političnih opcij, pravijo. Je pobuda za zaščito vseh, ki bi se lahko nekoč znašli na udaru oblasti. "Demokracija ne temelji na zaupanju v trenutno oblast, temveč na varovalkah pred zlorabo oblasti. Prav te varovalke novela ukinja. Zato mora biti zaustavljena," so bili jasni.

"Novela zakona omogoča zlorabe s strani ne samo te, ampak vsakokratne politične večine, in vzpostavlja trajno infrastrukturo za omejitev človekovih in državljanskih pravic," je na novinarski konferenci ob vložitvi podpisov dejal Franco Juri.

Preberi še Novela zakona o parlamentarni preiskavi: novo odločanje o vrsti postopka

Prepričani so, da bodo državljani s 40.000 podpisi omogočili referendum, "na katerem bomo skupaj jasno povedali, da si v Sloveniji želimo demokracije, ne pa politične policije".

Zakon, ki ga želijo izpodbiti, po besedah Rastka Močnika povečuje državno represijo. "Temu se mi upiramo, ker mislimo, da je treba ustvariti družbo, kjer ne samo, da ne bo zatiranja, ampak tudi ne bo kapitalističnega izkoriščanja," je dodal.

Po zakonu o referendumu in o ljudski iniciativi bi v prvi fazi zadostovali podpisi 2500 volivcev. Za zahtevo za razpis referenduma pa morajo v 35 dneh zbrati najmanj 40.000 podpisov volivcev.

referendum parlamentarna preiskava novela zakon
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KOMENTARJI12

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ActiveR
02. 06. 2026 20.08
Ta sprememba zakona je nujna varovalka, da se preiskovalnim komisijam vrne njihovo pravo orožje in se končno neovirano razišče ter zaustavi tiste, ki pod mizo rušijo demokratične temelje te države!
Odgovori
+2
2 0
ActiveR
02. 06. 2026 20.11
In prav zaradi afer, kot sta Golobova bizarna zgodba o "ukradeni identiteti" v Romuniji in milijonska gotovinska nakazila kosovskemu aktivistu Berišaju, ki so vsa po vrsti globoko zakoreninjena v balkanskih poslih družbe Gen-I, je ta zakon nujen – preprečiti mora namreč, da bi se vpleteni z ustavnimi pritožbami še naprej skrivali pred preiskavo o tem, kam je izginil slovenski davkoplačevalski denar.
Odgovori
+3
3 0
natas999
02. 06. 2026 19.39
delat ne pa samo podpise zbirat,lenuhi
Odgovori
+1
1 0
St. Gallen
02. 06. 2026 19.22
Razmisljajte kot to znajo v Svici. Tudi pri hokeju
Odgovori
0 0
frenk7
02. 06. 2026 19.20
V Sloveniji ne dovolimo, da se uvede gestapo.
Odgovori
-1
1 2
frenk7
02. 06. 2026 18.51
Ta država je že trideset let ujeta v blodnje enega človeka, udbovca in komunista, v blodnje pacienta, ki želi vladati za vsako ceno in brez omejitev. Vse, ki bi mu lahko ugovarjali želi odstraniti, seveda na grd način.
Odgovori
-2
0 2
zibertmi
02. 06. 2026 18.21
»Že trideset let in več smo Slovenci talci neke stranke in nekega liderja, ki s svojim načinom politike uravnava tudi način parlamentarne komunikacije, ki so se je druge manjše stranke v teh tridesetih letih naučile in jo povzele. Saj ni več razlike med diskurzom NSi in SDS. Še manj razlik je med Demokrati in Resnico. V resnici imamo na desni eno samo politično stranko.«
Odgovori
+1
2 1
zibertmi
02. 06. 2026 18.16
na vsak način bi desni radi umaknili vse kar se dotika njih,korupcijo bi odpravljali ljudje ,ki so največ pokasirali od provizij,tako v zdravstvu kot pri patriji.od razprodaje vseh mogočih državnih deležev v gospodarstvu in turizmu
Odgovori
+0
2 2
Razumnež
02. 06. 2026 17.58
Ma naj bo referendum pa bomo podprli zakon... Vi samo prepričajte ustavno sodišče pa gremo na referendum.... V čem je problem?
Odgovori
-1
0 1
frenk7
02. 06. 2026 17.38
Predvidena je politična policija po vzorcu gestapa.
Odgovori
+2
3 1
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