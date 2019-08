Poslanci v prvem letu mandata za potovanja zapravili 140.000 evrov

Njegova februarska udeležba na OZN v New Yorku nas je stala dobrih 4300 evrov. Istega dogodka sta se v istem obdobju udeležila tudi poslanca Matjaž Nemec in Nataša Sukič, a so bili stroški zanju pol nižji, za vsakega dobrih 1800 evrov. Zakaj takšna razlika v stroških in ali je imel Rajić kakšne posebne zahteve, še preverjamo.

Da se je Žan Mahnič iz SDSa lani udeležil obveščevalno varnostnega foruma v Washingtonu, smo plačali dobrih 4300 evrov. Skoraj 13.000 evrov pa nas je stalo, da so se poslanke Iva Dimic, Janja Sluga in Suzana Lep Šimenkoudeležile zasedanja Komisije OZN za status žensk v New Yorku.

Kar 81 od 90 poslancev telefonira z davkoplačevalskim denarjem. Povprečen mesečni strošek na poslanca za mobilni telefon znaša 72 evrov.