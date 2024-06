Več kot 160 psihoterapevtov in drugih strokovnjakov o glasu otroka v času ločitve

Minuli konec tedna se je na Rogli odvil 2. kongres Slovenske krovne zveze za psihoterapijo z naslovom psihoterapija otrok in mladostnikov, na katerem se je zbralo več kot 160 psihoterapevtov in tudi drugih strokovnjakov (psihologov, socialnih delavcev, svetovalnih delavcev, socialnih pedagogov in drugih), ki se pri svojem delu srečujejo z otroki in mladostniki.

Ob kongresu je izšel tudi Zbornik prispevkov, v katerem je zbranih 22 strokovnih člankov na temo psihoterapije otrok in mladostnikov, ki ga je uredila Urška Mali Kovačič.

Številni domači in tuji predavatelji so na več kot 20 delavnicah in petih plenarnih predavanjih predstavili različne pristope dela, udeleženci pa so sodelovali tudi na simpoziju z naslovom Glas otroka in varstvo koristi otroka v primerih ločitev, kjer je prisoten visok konflikt ali nasilje – vloga psihoterapevta in drugih strokovnjakov v mreži pomoči otroku.

Najodmevnejši izmed dogodkov letošnjega kongresa je bil zagotovo simpozij, pravijo. Izvedli so ga zato, da opozorijo na neredko spregledano nasilje v tako imenovanih ločitvah z visokim konfliktom, ki to pogosto niso, saj je konflikten oz. nasilen (fizično ali psihološko) samo en starš (v 90 odstotkih "problematičnih" ločitev je to oče, v 10 odstotkih preostalih primerov pa mama).

"To nasilje žal neredko ostane spregledano s strani strokovnih služb in sodnikov, zaradi koncepta starševskega odtujevanja, ki govori o tem, da se mora zagotoviti otroku stike z obema staršema, saj naj bi bilo to dobro za otroka. Vendar to v mnogih primerih ločitev žal ne drži in pomeni le, da se nasilnežu omogoča, da še naprej izvaja nasilje tako nad bivšim partnerjem/partnerko kot nad otroki. Teh pa nihče znotraj sistema ne zaščiti," pravijo v zvezi.