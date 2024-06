Več kot 1600 kolesarjev 'pognalo hudiča na vrh Vršiča'

Legendarni Rogov Pony, retro duh in vršiški klanec: v Kranjski Gori se je pod sloganom "Požen' hudiča na vrh Vršiča" odvil že jubilejni, deseti, Goni Pony. Ene najzabavnejših kolesarskih dirk daleč naokoli, kjer so dovoljena le 20-palčna kolesa, prestave pa prepovedane, in kjer bolj kot rezultat štejeta druženje in zabava, se je letos udeležilo rekordno število kolesarjev, natanko 1611, kolikor znaša tudi nadmorska višina najvišjega slovenskega prelaza.