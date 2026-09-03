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Več kot 1600 obiskovalcev na Družinskem dnevu s trail tekom Zelene Doline

Ljubljana, 03. 09. 2026 00.15 pred eno minuto 4 min branja 0

Avtor:
P.R.
PR ČLANEK

Na Golteh je Mlekarna Celeia že tretje leto zapored povezala šport, družinsko druženje in pester spremljevalni program v nepozaben dan v objemu narave

Arja vas, 1. september – Mlekarna Celeia je zadnjo avgustovsko soboto na 3. Družinskem dnevu s trail tekom Zelene Doline v znamenju svoje zgodbe Ker smo si blizu povezala več kot 1600 obiskovalcev – družin, posameznikov, tekačev in pohodnikov – ter jim ponudila dan gibanja, druženja in zabave v naravi. Na trase Hribar, Dolinar in Pohodnik se je podalo več kot 600 tekačev in pohodnikov, na osrednjem prizorišču za hotelom Montis pa so obiskovalce pričakali nadgrajen program za vse generacije, stojnice s raznoliko ponudbo ter nastopi Zvite Feltne, Gas Krasa in Mini DJ akademije.

Letošnji program 3. Družinskega dne s trail tekom Zelene Doline so v Mlekarni Celeia v primerjavi s preteklima izvedbama še dodatno nadgradili z več animacijami, delavnicami in aktivnostmi za obiskovalce. Ko na Golteh vidiš več kot 1600 ljudi, ki skupaj preživljajo dan, se družijo, gibajo in uživajo v naravi, je to najlepša potrditev, da smo ustvarili dogodek, ki so ga ljudje vzeli za svojega. Letos smo program še dodatno nadgradili, odlični odzivi obiskovalcev pa nam potrjujejo, da gremo v pravo smer. Vsem izvajalcem, ekipi Golte, sodelujočim na prireditvenem prostoru in obiskovalcem se iz srca zahvaljujemo za udeležbo, pomoč, podporo in dejstvo, da že 3. leto verjamejo v našo zgodbo. je povedala vodja projekta Neli Z. Koren iz Mlekarne Celeia.

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Še večji kot v preteklih letih je bil letos tudi odziv na športni del dogodka. Več kot 600 tekačev in pohodnikov se je podalo po razgibanih poteh planine Golte. Najbolj pripravljeni so se pomerili na 22-kilometrski trasi Hribar, tekači na nekoliko krajši, 13-kilometrski trasi Dolinar, po 13-kilometrski trasi Pohodnik pa so se lahko na pot podali tudi vsi, ki so želeli lepote planine doživeti v pohodniškem ritmu.

Skoraj 600 udeležencev trail teka in pohoda je številka, ki nas izjemno veseli in potrjuje, da smo športni del dogodka zastavili tako, da na Golte privablja zelo različne obiskovalce. Nekateri pridejo zaradi športnega izziva, drugi zaradi aktivnega dneva v naravi, vse pa povezuje želja po dobrem doživetju – takšnem, ki združuje gibanje, druženje in okolje, iz katerega izhaja tudi zgodba Zelenih Dolin. Zgodba, ki jo gradimo na bližini – drug z drugim, z lokalnim okoljem in z naravo. Še posebej nas veseli, da na štartu vsako leto srečujemo vse več znanih obrazov. Ko nam udeleženci povedo, da se vračajo zaradi vzdušja, pozitivne energije in občutka povezanosti, ki ga doživijo na dogodku, vemo, da smo ustvarili nekaj posebnega – dogodek, ki ni le športni izziv, ampak doživetje, h kateremu se ljudje radi vračajo. je poudarila vodja strateškega marketinga Mlekarne Celeia Tjaša Kobal Anžur.

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Rezultati Trail teka Zelene Doline so že objavljeni na dogodek.zelenedoline.si, najuspešnejši tekači in tekačice na posameznih trasah pa so bili:

Trasa Hribar, moški zmagovalci: 1. Miran Cvet, 2. Blaž Tehovnik, 3. Andrej Nastran. Ženske zmagovalke: 1. Nika Sotenšek, 2. Klara Špeh, 3. Eva Slapnik.

Trasa Dolinar, moški zmagovalci: 1. Tomaž Oblak, 2. Matic Kotnik, 3. Urh Grabnar.

Ženske zmagovalke: 1. Hana Žumer, 2. Ana Vrečar Pavlič, 3. Kaja Rudnik.

Po športnem delu se je dogajanje nadaljevalo na osrednjem prireditvenem prostoru. Najmlajši so se pomerili na Oki Doki trail teku ter uživali v animacijah z ekipo Malalu, brezplačnem sladoledu, delavnicah, velikem napihljivem igralu, senenem poligonu Fit Mravljic in v Avantura parku Golte. Pri jezeru pri Treh Plotih so lahko brezplačno jahali ponije, z ekipo PGD Mozirje pa so se lahko preizkusili v vlogi pravih gasilcev. Za glasbeno in plesno vzdušje so poskrbeli Mini DJ akademija, Gas Kras in Zvita Feltna, obiskovalci pa so druženje pod prireditvenim šotorom nadaljevali vse do poznega popoldneva.

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Družinski dan Zelene Doline je imel tudi letos dobrodelno noto. Mlekarna Celeia bo del sredstev, zbranih s startninami, namenila družini s kmetije Bukovnik iz Zgornje Savinjske doline, ki jo je spomladi prizadel požar. S tem so tudi letošnji dogodek povezali z vrednotami bližine, solidarnosti in podpore ljudem iz okolja, s katerim je Mlekarna Celeia tesno povezana.

V Mlekarni Celeia ob tem že napovedujejo nadaljevanje zgodbe – datum Družinskega dne Zelene Doline 2027 bodo razkrili kmalu.

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Mlekarna Celeia Družinski dan Zelene doline

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