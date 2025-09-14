'Več kot 20 let so trpeli načrtni fašistični teror, a niso klonili'

Ob ponedeljkovem državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini je osrednja prireditev potekala v Ilirski Bistrici. V slavnostnem nagovoru je predsednica republike Nataša Pirc Musar spomnila na zgodovinska dejanja, pogum in zgled Primorcev ter se navezala tudi na današnje razmere po svetu.

Predsednica Nataša Pirc Musar je v nagovoru izpostavila, da so Primorci v prejšnjem stoletju več kot 20 let trpeli načrtni fašistični teror in raznarodovalno politiko, a pod njo niso klonili. "Dokazali ste, da lahko Slovenci z narodno zavestjo, pripadnostjo, solidarnostjo, povezanostjo in predvsem vero v pravičnost najdemo pot tudi iz najgloblje teme," je dejala.

Nataša Pirc Musar FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

"Biti moramo neizmerno ponosni in hvaležni, da sta čvrstost in iznajdljivost slovenskega človeka prav v najtežjih časih brezmejni in nepremagljivi. Takšni so bili narodni buditelji, Maistrovi borci, borbaši, tigrovci, partizani, osamosvojitelji in vsi narodno zavedni ljudje," je dodala predsednica. Po njenih besedah so Slovenci kljub težkim preizkušnjam in poskusom asimilacije ohranili narodno samobitnost in identiteto ter z žrtvami pridobili državnost. "To ne bi bilo mogoče brez poguma in upora proti krivicam ter brez neomajne vere v svobodo. Primorke in Primorci ste nam s svojim zgledom kot prvi protifašistični borci v Evropi pokazali, da takrat, ko se združijo volja, solidarnost, srce in pogum, postanemo več kot posamezniki - postanemo skupnost," je poudarila.

Pirc Musarjeva spomnila na trpljenje v Gazi

V govoru se je navezala na aktualne razmere po svetu in poudarila, da je v 21. stoletju nedopustno, da bi bila katerakoli narodna skupnost prepuščena samovoljnemu odločanju večine. "Lakota v Gazi je pretresljiv opomin, kako hitro človeštvo zdrsne v brezno trpljenja, brezbrižnosti, nemoči in teptanja dostojanstva," je dejala predsednica in se je vprašala, kam je svet zašel, da otroci plačujejo najvišjo ceno.

Nagovor je sklenila s pozivom k složnosti, kljub razlikam, ki nas bogatijo. "Imejmo se radi, pomagajmo si, zavedajmo se neprecenljivosti samostojne in neodvisne države ter pomena iskrenih medsebojnih vezi, sočutja in enotnosti. Le tako bomo lahko odločno reševali izzive jutrišnjega dne ter z zgledom in ustvarjalno močjo delovali za skupno dobro ter boljšo in lepšo prihodnost naših otrok," je dejala. Osrednja prireditev ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini je potekala v središču Ilirske Bistrice. Prireditev sta organizirala Občina Ilirska Bistrica in Zveza združenj borcev za vrednote NOB. Med drugim so se je udeležili predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič, prvi predsednik republike Milan Kučan, nekateri ministri aktualne vlade ter člani različnih domoljubnih društev in organizacij.

'Verjeli so v luč onstran teme, resnica in pravica pa sta jim bila edina vzora za delovanje'

Moto prireditve je bil verz na Premu rojenega pesnika Dragotina Ketteja Popolnitev bodi moj vzor, luč, resnica moje delovanje.

Vstajenje Primorske FOTO: 24ur.com icon-expand