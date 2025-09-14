Svetli način
Slovenija

'Več kot 20 let so trpeli načrtni fašistični teror, a niso klonili'

Ilirska Bistrica, 14. 09. 2025 15.00 | Posodobljeno pred 2 urama

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
STA
Komentarji
27

Ob ponedeljkovem državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini je osrednja prireditev potekala v Ilirski Bistrici. V slavnostnem nagovoru je predsednica republike Nataša Pirc Musar spomnila na zgodovinska dejanja, pogum in zgled Primorcev ter se navezala tudi na današnje razmere po svetu.

Predsednica Nataša Pirc Musar je v nagovoru izpostavila, da so Primorci v prejšnjem stoletju več kot 20 let trpeli načrtni fašistični teror in raznarodovalno politiko, a pod njo niso klonili. "Dokazali ste, da lahko Slovenci z narodno zavestjo, pripadnostjo, solidarnostjo, povezanostjo in predvsem vero v pravičnost najdemo pot tudi iz najgloblje teme," je dejala.

Nataša Pirc Musar
Nataša Pirc Musar FOTO: Aljoša Kravanja

"Biti moramo neizmerno ponosni in hvaležni, da sta čvrstost in iznajdljivost slovenskega človeka prav v najtežjih časih brezmejni in nepremagljivi. Takšni so bili narodni buditelji, Maistrovi borci, borbaši, tigrovci, partizani, osamosvojitelji in vsi narodno zavedni ljudje," je dodala predsednica.

Po njenih besedah so Slovenci kljub težkim preizkušnjam in poskusom asimilacije ohranili narodno samobitnost in identiteto ter z žrtvami pridobili državnost. "To ne bi bilo mogoče brez poguma in upora proti krivicam ter brez neomajne vere v svobodo. Primorke in Primorci ste nam s svojim zgledom kot prvi protifašistični borci v Evropi pokazali, da takrat, ko se združijo volja, solidarnost, srce in pogum, postanemo več kot posamezniki - postanemo skupnost," je poudarila.

Pirc Musarjeva spomnila na trpljenje v Gazi

V govoru se je navezala na aktualne razmere po svetu in poudarila, da je v 21. stoletju nedopustno, da bi bila katerakoli narodna skupnost prepuščena samovoljnemu odločanju večine. "Lakota v Gazi je pretresljiv opomin, kako hitro človeštvo zdrsne v brezno trpljenja, brezbrižnosti, nemoči in teptanja dostojanstva," je dejala predsednica in se je vprašala, kam je svet zašel, da otroci plačujejo najvišjo ceno.

Preberi še Otroci v Gazi umirajo zaradi lakote

Nagovor je sklenila s pozivom k složnosti, kljub razlikam, ki nas bogatijo. "Imejmo se radi, pomagajmo si, zavedajmo se neprecenljivosti samostojne in neodvisne države ter pomena iskrenih medsebojnih vezi, sočutja in enotnosti. Le tako bomo lahko odločno reševali izzive jutrišnjega dne ter z zgledom in ustvarjalno močjo delovali za skupno dobro ter boljšo in lepšo prihodnost naših otrok," je dejala.

Osrednja prireditev ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini je potekala v središču Ilirske Bistrice. Prireditev sta organizirala Občina Ilirska Bistrica in Zveza združenj borcev za vrednote NOB. Med drugim so se je udeležili predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič, prvi predsednik republike Milan Kučan, nekateri ministri aktualne vlade ter člani različnih domoljubnih društev in organizacij.

'Verjeli so v luč onstran teme, resnica in pravica pa sta jim bila edina vzora za delovanje'

Moto prireditve je bil verz na Premu rojenega pesnika Dragotina Ketteja Popolnitev bodi moj vzor, luč, resnica moje delovanje.

Vstajenje Primorske
Vstajenje Primorske FOTO: 24ur.com

"Medtem ko so se ljudje borili za lastno in narodovo preživetje, niso imeli časa za razmišljanje o lastni popolnitvi. Verjeli so v luč onstran teme, resnica in pravica pa sta jim bila edina vzora za delovanje. Tako smo po številnih plovbah, nemirnih vodah zgodovine, uničujočih viharjih in smrtonosnih čereh na poti še vedno tu, s svojim jezikom in kulturo, svojo državo, na svoji zemlji, svoj gospodar. Zdaj za razliko od številnih drugih narodov mi živimo v miru in imamo čas za lastno popolnitev," je v nagovoru dejal župan Ilirske Bistrice Gregor Kovačič.

Poudaril je, da bi moral v današnjem času Kettejev moto o iskanju resnice ter delovanja v tem duhu spet in zelo glasno odmevati po vsem svetu.

Prireditev je kot režiserka in scenaristka zasnovala Katja Pegan, na njej pa so nastopili orkester Slovenske vojske, združeni pevski zbori in godbe ter več solistov, s koreografsko usklajenimi meti orožja se je predstavila tudi garda Slovenske vojske.

KOMENTARJI (27)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Grickoficko
14. 09. 2025 17.58
Oh ja.
ODGOVORI
0 0
Ici
14. 09. 2025 17.33
+2
Danes bi morali imeti referendum s katerim bi vprašali Primorce, v kateri državi bi raje živeli. Če bi tako vprašanje postavili Štajercem, bi se jih zagotovo vsaj 80% odločilo za Avstriio.
ODGOVORI
3 1
plejadanka
14. 09. 2025 17.28
A ne,no?.. In zdaj je spet v vzponu
ODGOVORI
0 0
Delavec_Slo
14. 09. 2025 17.20
+0
In musarca ima govor, katera pa podpira migrante, gazo in tak naprej- pa razumi če moreš!
ODGOVORI
2 2
xoxotox6
14. 09. 2025 17.18
-2
potem so pa 80let trpeli komunistični teror in vse kar je bilo potrebno so kupovali pri fašistih saj drugače bi pocrkali od mizerje??????
ODGOVORI
1 3
galeon
14. 09. 2025 17.18
+3
Danes pa že 30 let trpimo EU teror.
ODGOVORI
5 2
anatomija
14. 09. 2025 17.33
-1
Morda vi , Slovenci pa ne
ODGOVORI
0 1
joc771
14. 09. 2025 16.58
+3
Čestitke za praznik vsem Slovencem. Tajkunov pa ne maram
ODGOVORI
3 0
Odisej25
14. 09. 2025 16.56
-2
Zakaj slovenski politiki ne razumejo, da je Krim le priključitev, ali bolje, vrnitev h matični domovini Rusiji? Za Krim ni bil izstreljen en samcat strel, za Primorsko in Istro so se bili hudi boji. Osrednja prireditev ob državnem prazniku priključitve Krima k matični domovini je potekala v središču Sevastopola, ''Tako smo po številnih plovbah, nemirnih vodah zgodovine, uničujočih viharjih in smrtonosnih čereh na poti še vedno tu, s svojim jezikom in kulturo, svojo državo, na svoji zemlji, svoj gospodar. Zdaj za razliko od številnih drugih narodov se moramo mi še vedno boriti," je v nagovoru dejal guverner Krima Mihail Razvožajev.
ODGOVORI
1 3
Odisej25
14. 09. 2025 17.35
In potem je nadaljeval: ''Leta 1783 je Katerina Velika pregnala Turke in od takrat naprej je bil vedno del Rusije. Tudi v začetku SZ je bil del Rusije, dokler ga Ukrajinec Hruščev z ukazom ni poklonil Ukrajini. In leta 2014 po izvedenem referendumu, ko so prebivalci Krima izrazili voljo priključitve h matični domovini , je Krim ponovno del Rusije.
ODGOVORI
0 0
anatomija
14. 09. 2025 17.35
popis leta 2001 so bile etnične skupine v Donecki regiji: Ukrajinci – 2.744.100 (56,9 %), Rusi – 1.844.400 (38,2 %), pontski Grki – 77.500 (1,6 %), Belorusi – 44.500 (0,9 %), drugi (2,3. .....Lugansk popis prebivalstva leta 2001 so Ukrajinci predstavljali 58 % prebivalstva Luganske oblasti in Rusi 39 %. Druge narodnosti so predstavljale vsaka manj kot odstotek prebivalstva. Hersonska oblast Ukrajinci 961.500- 82% Rusi 165.200 -14,1%....Zaporoška oblast ; 70,8 % prebivalcev Zaporoške oblasti opredelilo za Ukrajince in 24,7 % za Ruse. Razlika je očitna mar ne .
ODGOVORI
0 0
anatomija
14. 09. 2025 17.38
Rusi so pa tudi zatirali Ukrajinski jezik enako kot fašisti . Ukrajinci samo želijo vrniti materni jezik nazaj v svojo državo . In da je bil Ruski jezik vsiljen na Ukrajinskem ozemlju . Da je Rusija delala 300 let genocid nad Ukrajinskim jezikom . Da je ukrajinski jezik obstal v delu države , ki je bil stoletja pod Avstro Ogrsko monarhijo . V delu Ukrajine , ki je bil pod Ruskim nacional-fašizmom pa se je ukrajinsko govorilo samo še v vaseh . V mestih pa se Ukrajinski jezik že zatrlo . in tukaj je samo na kratko nekaj najpomembnejših odlokov Ruskih nacionalistov . Podobno kot so fašisti delali s Slovenskim jezikom na primorskem , In ti fašisti so zavedne Slovence imenovali sužnji, banditi, jih označevali kot teroriste ..... Leta 1720 je Peter Veliki izdal edikt o prepovedi tiskanja knjig v ukrajinskem jeziku, od leta 1729 pa so bili vsi ukazi in navodila samo v ruskem jeziku. Leta 1763 je Katarina Velika izdala odlok o prepovedi predavanj v ukrajinskem jeziku na akademiji. Leta 1769 je Najsvetejša sinoda prepovedala tiskanje in uporabo ukrajinske abecede. Leta 1879 je ruski minister za šolstvo Dimitrij Tolstoj uradno in odkrito izjavil, da je treba vse ljudi Ruskega imperija rusificirati. Leta 1892 je drugi edikt prepovedal prevajanja iz ruščine v ukrajinščino. V osemdesetih letih 19. stoletja je bilo izdanih več ediktov, ki so prepovedali izobraževanje v ukrajinščini v zasebnih šolah, gledališke predstave v ukrajinščini, kakršnokoli uporabo ukrajinščine v uradnih ustanovah in pri krstu uporabljati ukrajinska imena. 1895 je Glavna uprava za založništvo prepovedala tiskanje otroških knjig v ukrajinščini. Leta 1911 je resolucija, sprejeta na 7. kongresu plemičev v Moskvi, prepovedala uporabo vseh drugih jezikov razen ruščine
ODGOVORI
0 0
Odisej25
14. 09. 2025 17.44
Etični podatki za provinco Istro leta 1930: Narodnostna skupina (po maternem jeziku) Približni delež prebivalstva (1930) Italijani ~ 60% Hrvati ~ 25-30% Slovenci ~ 5% Istroromuni in ostali < 5% Etična sestava (po maternem jeziku) za celotno pokrajino Julijska krajina (ki je vključevala Trst, Gorico, Istro in Quarnaro) po uradnem popisu iz leta 1931: Narodnostna skupina Število prebivalcev Delež Italijani ~ 800,000 71% Slovenci ~ 250,000 22% Hrvati ~ 70,000 6% Ostali ~ 10,000 1%
ODGOVORI
0 0
Odisej25
14. 09. 2025 17.47
Vendar pa ti podatki niso relevantni, ker je popis delala fašistična vlada. Enako velja za Krim. leta 2001 je popis delala Ukro fašistična vlada in zato podatki niso relevantni. Resnica za Primorsko in Istro je drugačna. Če bi ljudje živeli v urejeni demokraciji bi se drugače izjasnili. Enako velja Za Krim in vse pokrajine v Ukrajini
ODGOVORI
0 0
Odisej25
14. 09. 2025 17.52
Ukrajinci so pa po letu 2014 tudi zatirali ruski jezik enako kot fašisti . Prepovedali so vse ruske medije, uporabo ruščine v javnih ustanovah, učenje zgodovine v šolah, ukro nacistični bataljoni s Azov na čelu so pobijali, ropali, mučili posiljevali v pokrajinah s pretežno ruskim življem. O tem so takrat poročale tudi EU TV postaje recima RAI in tudi BBC. Rusi samo želijo vrniti materni jezik nazaj v svojo državo . In da je bil ukrajinski jezik vsiljen na Ruskem ozemlju .
ODGOVORI
0 0
marker1
14. 09. 2025 16.51
+1
Spet pogrevate postano juho. V dobi socializma smo res praznovali 1. maj, 4 julij in 29. november. Vendar smo ob vsakem prazniku tudi predstavili enega od dosežkov minulega leta. Npr, novo cesto, novo tovarno ali novo šolo. Danes se samo praznuje brez predstavitve rezultatov minulega dela in ponavlja stare fraze. To ni priključitev, temveč vrnitev.
ODGOVORI
2 1
jedupančpil
14. 09. 2025 17.53
sej se obnvlja no.. predatavijo se novi aneksi :)))
ODGOVORI
0 0
Castrum
14. 09. 2025 16.43
+1
Hvala Janševi vladi da je uvedla praznik Vrnitev Primorske matični domovini. Komunisti tega praznika niso praznovali.
ODGOVORI
5 4
dujedrag
14. 09. 2025 16.57
-2
a ni Ivanov tatko biu u italijanskih stražah? he he he
ODGOVORI
1 3
Castrum
14. 09. 2025 17.25
+1
Ti komentiraj tisto tvojo "vukojebino" in pusti Slovenijo pri miru.
ODGOVORI
2 1
joc771
14. 09. 2025 16.17
+2
Nataša Pirc Musar v predkazenskem postopku zaradi izdaje lažnega računa – humanitarni organizaciji Rdeči križ
ODGOVORI
4 2
joc771
14. 09. 2025 16.15
+2
Za Darkom Horvatom, največjim slovenskim pidovskim tajkunom, tesno povezanim z zakonskim parom Pirc Musar, je ostalo 170 milijonov evrov bančnih dolgov, večina jih je šla v breme slovenskih davkoplačevalcev.
ODGOVORI
4 2
joc771
14. 09. 2025 16.14
+1
Poti denarja za Musarjev nakup vikenda v Istri vodijo do tajkunskega prevzema tovarne Gre za privatizacijo nekdanje tovarne SCT Strojegradnja, ki jo je Musar skupaj s sodelavci poceni prevzel, leta 2009 pa je končala v likvidaciji. Medtem ko je večina od 140 zaposlenih ostala brez dela, je na pogorišču tovarne ostalo 24.000 kvadratnih metrov veliko zemljišče v ljubljanskih Mostah, ki je končalo v rokah Musarja in sodelavcev.
ODGOVORI
2 1
joc771
14. 09. 2025 16.12
+0
Pirc Musarjeva udarila po plačnem sistemu: »Mi z nizkimi plačami na najvišjih državnih funkcijah delamo negativno selekcijo. Plača predsednice Pirc Musarjeve se bo do leta 2028 postopoma zvišala za 45 odstotkov, in sicer s 6087 evrov bruto na 8821 evrov bruto.
ODGOVORI
2 2
Pikopiko
14. 09. 2025 15.38
-4
Bile je vrnjena. Komunisti pa hočejo, da je priključena. Pa rdeča zvezda je simbol razkroja našega naroda in tam ne sodi.
ODGOVORI
1 5
prašek
14. 09. 2025 15.30
-2
Zelo dobra proslava, pogrešal pa sem Goloba !!!!
ODGOVORI
2 4
Castrum
14. 09. 2025 15.26
+7
Izjemen poklon našim Tigrovcem in primorski duhovščini, ki so se skupno borili proti terorju fašistov na Primorskem. Slava jim!
ODGOVORI
9 2
