Več kot 2000 dijakov ostalo brez nakazila Zoisove štipendije

Po navedbah ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je brez nakazil ostalo 2098 dijakov, upravičenih do Zoisove štipendije.

"Storili bomo vse, da bodo štipendije čimprej nakazane," so navedli v današnjem sporočilu in dodali, da se vsem prizadetim iskreno opravičujejo.

Kot izhaja iz podatkov, objavljenih na spletni strani ministrstva, je v preteklem letu Zoisovo štipendijo prejemalo 2937 dijakov.