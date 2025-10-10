Svetli način
Slovenija

Več kot 2000 dijakov ostalo brez nakazila Zoisove štipendije

Ljubljana, 10. 10. 2025 16.49 | Posodobljeno pred 1 uro

STA
29

Več kot 2000 dijakov, prejemnikov Zoisovih štipendij, danes ni prejelo nakazila štipendije, ker je pri obdelavi izplačil za september prišlo do napake pri vnosu parametrov, so sporočili z ministrstva za delo. Ob tem so zagotovili, da bodo storili vse, da bodo štipendije čimprej nakazane, nov datum izplačila je predvidoma 17. oktober.

Dijaki
Dijaki FOTO: Shutterstock

Po navedbah ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je brez nakazil ostalo 2098 dijakov, upravičenih do Zoisove štipendije.

"Storili bomo vse, da bodo štipendije čimprej nakazane," so navedli v današnjem sporočilu in dodali, da se vsem prizadetim iskreno opravičujejo.

Kot izhaja iz podatkov, objavljenih na spletni strani ministrstva, je v preteklem letu Zoisovo štipendijo prejemalo 2937 dijakov.

zoisova štipendija dijaki nakazilo
KOMENTARJI (29)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
JOSEPH HAYDN
10. 10. 2025 18.23
+1
Najprej vsi državljani z alarmom, sedaj dijaki... To je pa res vlada, ki dela za ljudstvo ja
ODGOVORI
2 1
Semek
10. 10. 2025 18.21
-1
levicarji levicarji🤣🤣. zdej pa levicarjo hitro prebelica volt, da bo se slabs. dejmo dejmo
ODGOVORI
0 1
Jejzus
10. 10. 2025 18.21
+0
Mogoče je bolj pomembno, da se nahrani in napoji NATO delegacijo, ki zaseda v Sloveniji.
ODGOVORI
1 1
Rdečimesečnik
10. 10. 2025 18.18
-1
Nič jokat plešite
ODGOVORI
0 1
komentator112
10. 10. 2025 18.10
+1
Evo jih, že šparajo za božičnice🤣🤣
ODGOVORI
2 1
dopustnik
10. 10. 2025 18.06
+6
Kaj če bi prišlo do lapsusa pri izplačilu plač funkcionarjem
ODGOVORI
6 0
proofreader
10. 10. 2025 17.56
+5
Levica je edina stranka, ki ima volitve po navadni pošti in čakajo en teden na rezultate. Potem pa daš Mesca za ministra in se ne znajde z računalniki.
ODGOVORI
7 2
bandit1
10. 10. 2025 17.55
+4
Bodo čez 50 let dobili iz trajnostne oskrbe. Saj bodo do takrat še študirali.
ODGOVORI
5 1
HolopjeHitler
10. 10. 2025 17.53
+2
Kdo je šolski minister? Odstop. Kdo jep remier? Odstop!
ODGOVORI
4 2
bandit1
10. 10. 2025 17.55
+0
Model ne ve zase in da je še živ.
ODGOVORI
3 3
proofreader
10. 10. 2025 17.51
+1
Nevidno nakazilo med delom od doma.
ODGOVORI
1 0
proofreader
10. 10. 2025 17.51
+3
To se zgodi, če vse vzameš z levo roko.
ODGOVORI
3 0
proofreader
10. 10. 2025 17.51
+6
En teden bodo dijaki lačni. Mesec se ne sekira.
ODGOVORI
6 0
BarcaHighFive
10. 10. 2025 17.45
+2
nc nebo od zurke cez vikend😂
ODGOVORI
2 0
pojtrarara
10. 10. 2025 17.44
+4
zakaj pa sele en teden kasneje... a v ponedeljek ne bi slo?
ODGOVORI
4 0
Hellcat
10. 10. 2025 17.42
+1
2937 x 150EUR = 440k EUR (če smo konzervativni, ker so za študi v tujini skoraj x2)...ja nič, nekaj obresti se bo pa nabralo preden odpravijo "napako"!
ODGOVORI
1 0
Rožice so zacvetele
10. 10. 2025 17.38
+2
Smo l. 2025....
ODGOVORI
2 0
proofreader
10. 10. 2025 17.30
+2
To je res zadnji žebelj v krsto Lukčevega ministrovanja. Upam, da ga interpelirajo, če ni sposoben niti štipendij pravočasno nakazati.
ODGOVORI
5 3
proofreader
10. 10. 2025 17.27
+8
Zakaj rabijo en teden, da popravijo napako? Pošiljajo disketo po pošti?
ODGOVORI
8 0
1butnskala
10. 10. 2025 17.26
+5
Kozmični dež slobode
ODGOVORI
6 1
DH2015
10. 10. 2025 17.20
+9
a bozicnico si boste pa znali nakazat??
ODGOVORI
10 1
