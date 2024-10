Več kot 200.000 navdušenih Slovenk: kaj se skriva za 15 leti uspeha?

Če tudi vi prisegate na naravno lepoto in si želite naravno dolge in goste trepalnice, potem imamo za vas nekaj posebnega.

Slovenski serum za rast trepalnic Active Luxe, ki že 15 let navdušuje ženske po Sloveniji in izven meja, praznuje obletnico! Zakaj je Active Luxe serumtako priljubljen? Naj vas popeljemo skozi zgodbo uspeha, ki je že več kot 200.000 Slovenkam pričarala trepalnice njihovih sanj!

Serum za rast trepalnic Active Luxe Cosmetics FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

15 let strasti do popolnih trepalnic Naš serum ni le še en izdelek na trgu. Gre za slovenski produkt znamke Active Luxe Cosmetics, ki je ustvarjen z ljubeznijo in strastjo v laboratoriju podjetja Medilip v Celju. Zaupamo v kakovost in varnost, ki ju prinaša vsaka steklenička, saj vse sestavine skrbno izbiramo in formuliramo z mislijo na to, kaj vaše trepalnice zares potrebujejo. Da serum prinaša najboljše rezultate, je potrjeno tudi s strani priznanega slovenskega oftalmologa, dr. Beltrama, ki je serum klinično testiral in potrdil njegovo 100% varnost in učinkovitost.

Zakaj se ženske vedno znova vračajo? Vaše trepalnice bodo po uporabi seruma gostejše, daljše in močnejše. To ni samo obljuba – to je izkušnja tisočih žensk, ki naš serum uporabljajo že leta. Morda ga uporablja tudi vaša prijateljica, sodelavka ali soseda! Najdete ga tudi na policah DM trgovin in v lekarnah – je namreč edini serum za rast trepalnic, ki je na voljo tudi v lekarnah.

Najboljša sestava – najboljši rezultati Sestavine izdelka so premišljeno izbrane in klinično preverjene, kar pomeni, da lahko serum uporabljate brez skrbi, tudi na najbolj občutljivi koži okoli oči. Active Luxe serum deluje neposredno na dlačne mešičke, podaljšuje fazo rasti in preprečuje izpadanje trepalnic. Že po dveh tednih uporabe prinaša prve vidne rezultate, v dveh mesecih redne uporabe pa lahko vaše trepalnice lahko zrastejo tudi do 100 % daljše, bolj goste in temnejše. Trepalnice bodo videti bolj privihane in polne – vse to brez dragih kozmetičnih tretmajev ali umetnih podaljškov.

Zaupanje, ki traja Že 15 let ustvarjamo za vas – in prav v tem času smo si pridobili neizmerno zaupanje naših uporabnic. Ne le, da nas podpirajo že obstoječe zveste stranke, ampak se vsak mesec na naša vrata obrača vse več novih uporabnic, ki želijo izkusiti čar tega seruma.

