Več kot 2300 mladih se je pomerilo v različnih gasilskih veščinah

Številni gasilci z vseh koncev Slovenije, tudi iz sosednjih držav so danes hiteli na Ptujsko polje. A tokrat nič hujšega, v Gorišnici namreč poteka državno gasilsko tekmovanje, danes v znamenju otrok. Več kot 2.300 pionirjev in mladincev v gasilski opremi, več kot 200 ekip iz vse Slovenije, najmlajši med njimi pa stari šele šest let. In vsi zatrjujejo, da se nam za prihodnost prostovoljnega gasilstva ni treba bati. Ker komaj čakajo, da bodo tudi oni ljudem lahko pomagali.