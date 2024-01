Več kot 24 ur brez elektrike, mnogi tudi brez gretja

Če je za nekatere zima idilična in se razveselijo prvih snežink, pa prebivalci v Senožetih niso najbolj veseli, ko nastopi prvi sneg. Že več let se namreč dogaja, da ob slabih vremenskih razmerah, naj bo to sneg ali že veter, kraj ostane brez elektrike. Kot nam je pojasnila tamkajšnja prebivalka, so tokrat že od včerajšnjih slabih vremenskih razmer brez elektrike. In to sploh ni prvič, dogaja se že več let.