Več kot 3000 podpisov za začetek postopkov za referendum o noveli zakona o SDH

V Združenju svetov delavcev Slovenije si želijo, da bi v zakon zapisali tudi možnost nadzora s strani predstavnikov več kot 50.000 zaposlenih v družbah pod okriljem SDH. Ker se to ni zgodilo, so sprejeli sklep o vložitvi pobude za zakonodajni referendum.

Kot je poudaril, njihov namen ni nagajati vladi, ampak ji pokazati, da so tudi zaposleni v teh državnih podjetjih nekdo, s katerim se je treba pogovarjati. "Tudi te zaposlene je treba poslušati in jim dati možnost nadzora nad tem, kar vrhovi v teh podjetjih počnejo," je dejal.

V primeru, da njihov predlog ne bo upoštevan, so po besedah Šege trdno odločeni, da gredo v zbiranje 40.000 podpisov, kolikor je potrebnih, da DZ razpiše referendum o uveljavitvi zakona, ki ga je sprejel. "Glede na pozitiven odziv svetov delavcev širom Slovenije in glede na to, da nas je v teh družbah preko 100.000 zaposlenih, smo pripravljeni iti do konca," je po vložitvi podpisov za STA poudaril Šega.

Pobudo za vložitev zahteve za razpis referenduma mora biti podprta s podpisi najmanj 2500 volivcev. Če je pobuda vložena v skladu z zakonom, bo bo predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič v sedmih dneh določila rok, v katerem bodo morali pobudniki zbrati najmanj 40.000 podpisov podpore za razpis referenduma. Časa za to bodo imeli 35 dni.