Za zdravo srce je pomembno tudi gibanje in v Mariboru so imeli v petek zvečer srčni utrip precej pospešen. Znamenite mariborske stopnice na Kalvarijo so bile prizorišče že 12. nočnega teka. Spopad z 454 stopnicami ni mačji kašelj, premagalo pa jih je več kot 260 odraslih in 70 otrok. Najhitrejši je sinoči postavil tudi nov rekord.