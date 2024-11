Več kot 40 tisoč slovenskih otrok živi pod pragom revščine

Medtem ko odrasli v snegu pogosto vidimo samo težave, kidanje, kaos na cesti in podobno, je sneg ali pa dež lahko dogodek dneva za marsikaterega otroka. Otroci nam hitro pokažejo, kako biti zadovoljen z malim in danes naši zlati, včasih pa tudi malo nagajivi, otroci praznujejo dan otroka. Lahko smo hvaležni, da naši otroci odraščajo v miru, a si tudi ne moremo zatiskati oči pred stiskami, ki se prikradejo tudi v družine, v katerih starši hodijo v službo, a ne zaslužijo dovolj za novoletna darila in tudi v družine, ki so navzven videti ljubeče, pa so za štirimi stenami vse prej kot to.