Več kot 40 zobozdravniških ambulant bo odprlo svoja vrata

Vodja delovne skupine ustno zdravje pri odboru za zobozdravstvo Zdravniške zbornice Slovenije Neja Jurjec Smole je na novinarski konferenci pojasnila, da bodo v akciji sodelujoči zobozdravniki 10. oktobra posvete izvajali zunaj delovnega časa ambulant. Termini so namenjeni predvsem posameznikom, ki izbranega zobozdravnika nimajo ali pa zaradi različnih vzrokov že dlje časa niso prestopili praga zobozdravstvenih ambulant. "Morda pa je zgolj strah tisti, ki jih omejuje, da bi naredili prvi korak," je povedala.

Posveti bodo trajali od 15 do 30 minut, v tem času pa si bodo zobozdravniki vzeli čas, da se s pacienti pogovorijo o vseh težavah, ki jih pestijo. Gre torej za spodbujanje preventive, saj v času posvetov zobozdravniki ne bodo opravljali klasičnih stomatoloških storitev, kot je denimo izdelava plombe.

Zobozdravniki bodo v času trajanja akcije delali po strokovnih standardih in normativih ter ne po standardih in normativih, ki jih predpisuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), je pojasnil predsednik odbora za zobozdravstvo in podpredsednik zdravniške zbornice Krunoslav Pavlović. Standardi in normativi ZZZS so namreč po oceni zobozdravnikov za njihovo delo in za paciente nevarni, je dodal.