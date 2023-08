Več kot 400 hiš povsem uničenih ali neprimernih za bivanje

Po prvih, zelo grobih ocenah ministrstva za obrambo, je na prizadetih območjih več kot 400 hiš in objektov, ki so povsem neprimerni za bivanje ali uničeni. Med katastrofalnimi poplavami je bilo evakuiranih približno 8000 ljudi, samo prvi dan poplav pa sta vojska in Policija z dreves in streh rešili več kot 200 ljudi.

Po trenutnih, še nepopolnih ocenah ministrstva za obrambo je na vseh prizadetih območjih več kot 400 objektov, ki so popolnoma uničeni ali neprimerni za bivanje, jih ni več ali se skoraj ne vidi, da so kdaj stali. "To je zelo groba ocena, do natančne evidence seveda še nismo prišli," je ob današnjem podpisu donatorske pogodbe v Ljubljani izpostavil državni sekretar na ministrstvu za obrambo Rudi Medved. Dodal je, da je stanje uničenih objektov slabo zlasti na Koroškem in v Zgornji Savinjski dolini. Natančnega podatka, koliko ljudi je ostalo brez doma, na ministrstvu za obrambo še nimajo, je pa Medved izpostavil, da je bilo v času katastrofalnih poplav evakuiranih približno 8000 ljudi. Že prvi dan poplav sta Slovenska vojska in Policija v skrajno nevarnih razmerah s helikopterji rešili več kot 200 ljudi z dreves in streh, je dodal. PREBERI ŠE Golob: V enem dnevu so ponudili 50 hiš in 50 stanovanj za brezplačni najem Pred državo je zdaj izziv, da ljudem, ki so ostali brez domov, čim prej zagotovi dostojno streho nad glavo. V iskanje rešitev se je vključilo tudi veliko prebivalcev, ki ponujajo hiše in stanovanja in druge namestitvene kapacitete. "Ravno zdaj teče akcija, da povežemo to ponudbo s potrebami na posameznih prizadetih območjih," je med drugim poudaril Medved. Kot je dejal, je ponudbe iz tega naslova iz ure v uro več, je pa treba preveriti tudi, pod kakšnimi pogoji ljudje ponujajo namestitvene objekte.