Več kot 400 prostovoljcev na šestih lokacijah posadilo 10.000 dreves

"Zdi se mi imenitno, da se Slovenci zavedamo, da živimo v eni najbolj gozdnatih držav na svetu in da je to čudovito. Narava si seveda vedno sama opomore, ampak tudi človek jo s svojimi ravnanji prizadene in ji mora potem tudi v nekem smislu pomagati. To, da so danes z nami otroci, se mi zdi še posebej imenitno. Gre za en majhen košček naše pozornosti in pomoč i naravi, ki jo dostikrat preveč ravnodušno obravnavamo," je dejal.

Udeležilo se je je skupno več kot 400 prostovoljcev, kar je preseglo pričakovanja organizatorjev. V Kočevju je sadilo okoli 170 prostovoljcev, med njimi so bile tudi večje skupine tabornikov in skavtov. Pridružil se jim je tudi predsednik republike Borut Pahor .

Vseslovenska akcija pogozdovanja z naslovom Pomladimo gozdove se je začela ob 9. uri na šestih lokacijah po Sloveniji, in sicer v Kočevju, Ravniku pri Logatcu, Lovrencu na Pohorju, Ribnici na Pohorju, Trnovem v novogoriški občini in Podkraju nad Ajdovščino.

Organizirano so se jim pri obnovi poškodovanih gozdov pridružili predstavniki Zavoda za gozdove Slovenije ter člani Zveze tabornikov Slovenije in Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov. Na Pohorju so pomagali dijaki Srednje lesarske in gozdarske šole Maribor ter Srednje šole Slovenj Gradec in Muta, na Ravniku pri Logatcu pa skupina študentov gozdarstva Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Na Trnovem in pri Logatcu so pogozdovali člani Slovenskega Geocaching kluba.

Na površini okoli pet hektarjev gozdov so posadili skupno 10.000 sadik gozdnega drevja - smreke, macesna, bukve, gorskega javorja, češnje in jerebike. Najbolj obsežna akcija je potekala na Kočevskem, kjer so posadili okoli 3100 mladih dreves, in na obeh lokacijah na Pohorju, kjer so posadili 3200 sadik. Na Ravniku pri Logatcu so posadili 1500 sadik, na Trnovem in v Podkraju pa skupaj 2100.

V družbi Slovenski državni gozdovi so povedali, da načrtujejo, da bo akcija pogozdovanja postala tradicionalna, saj so slovenske gozdove v zadnjih letih prizadele tri velike naravne ujme - žledelom, napad podlubnikov in vetrolom.

Z današnjo akcijo začenjajo obnovo državnih gozdov, ki bo trajala več let. Po načrtu obnove bodo morali s sadnjo obnoviti več kot 150 hektarjev gozdov in posaditi okoli pol milijona sadik. Skupna površina za obnovo (naravna obnova in obnova s sadnjo) sicer v državnih gozdovih znaša več kot 2200 hektarjev.