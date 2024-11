Več kot 50 kilometrov prazničnih lučk, koncerti in petminutni ognjemet

OGLAS

Decembrsko okrasitev bodo prižgali v petek okoli 17.15 na Prešernovem trgu, še pred tem pa bo nastopila otroška pevska skupina Waldorfske osnovne šole. Takrat se bo odprl tudi praznični sejem z darilno in gostinsko ponudbo, je na današnji redni novinarski konferenci ljubljanskega župana Zorana Jankovića povedala direktorica Turizma Ljubljana Petra Stušek. Naslov letošnje novoletne okrasitve je Veso(e)lje življenja. "Tema, ki si jo je zamislil avtor Urban Modic, slavi dragocenost življenja, obenem pa izraža željo po harmoničnem sobivanju vseh živih bitij," je dejala. Mesto bo razsvetljevalo več kot 50 kilometrov prazničnih luči in več kot 850 svetlobnih skulptur, ki so postavljene drugam kot v preteklih letih. Le roj meteoritov je tradicionalno ostal nad Slovensko cesto, je pa tudi ta nekoliko razširjen in dopolnjen s t. i. kozmičnimi popotniki. Stušek je poudarila, da so nove skulpture v veliki meri izdelane iz recikliranih elementov preteklih postavitev in delov odsluženih javnih svetilk. Smreko na Prešernovem trgu poimenovali Anita V parku Zvezda bodo obešeni lampijoni, ki so jih izdelali ljubljanski osnovnošolci, praznično osvetljena pa bosta tudi Jakopičevo sprehajališče v Tivoliju in Mestna hiša. V Ljubljani je letos devet okrašenih smrek. Osrednja smreka na Prešernovem trgu je visoka 21 metrov, okrašena pa je s približno osmimi kilometri luči, prazničnimi liki in bliskavicami. Meščani so letos zanjo izbrali ime Anita, po pokojni humanitarki Aniti Ogulin. Ulice bo krasilo tudi 89 zelenih dreves na več lokacijah, ki jih bodo po praznikih vrnili v naravo. Okrasili jih bodo učenke in učenci ljubljanskih osnovnih šol ter članice in člani dnevnih centrov aktivnosti za starejše. K okraševanju drevesc vabijo tudi meščanke in meščane.

Letošnja smreka na Prešernovem trgu je Anita. FOTO: Bobo icon-expand

Da bi dodatno spodbudili ponovno uporabo prazničnih okraskov, bo 10. in 17. decembra med 15. in 19. uro v Info točki Misija 100 potekala izmenjevalnica okraskov in popravljalnica prazničnih lučk. Program dopolnjujejo tudi jaslice iz slame s figurami v naravni velikosti, lesene jaslice v naravni velikosti na Ljubljanskem gradu, Miklavžev sprevod in sejem, Eko tržnica, sprevodi Ledene kraljice z žonglerskimi, čarovniškimi in akrobatskimi točkami, nastopi lajnarjev, nastopi pevskih zborov ljubljanskih osnovnih šol pred Mestno hišo, pet sprevodov dedka Mraza in predstave uličnih gledališč v sklopu festivala Ana Mraz na Gornjem trgu. Od 21. decembra bo v parku Zvezda stala tudi koča dedka Mraza, kjer bosta otroke do 30. decembra zabavala škrata, med 26. in 30. decembrom pa jih bo v koči sprejel tudi dedek Mraz. Na silvestrovo Čuki, Nastja Gabor in Luka Basi Glasbeni program bo na petih prizoriščih. Ves december bodo na Pogačarjevem trgu koncerti popularne in narodnozabavne glasbe, med drugim bodo nastopili Zvita Feltna, Manca Špik in Vili Resnik. Na Novem trgu bodo med 14. in 25. decembrom med drugim nastopili Nina Strnad, Balkan Boys, Batista Cadillac in Orlek. Tradicionalni božični koncert bo 24. decembra na pred Mestno hišo, božične uspešnice, ki bodo združevale klasično, filmsko, jazz, gospel in popularno glasbo, bo izvajala zasedba mladih glasbenic. Na Kongresnem trgu pa bodo med 26. decembrom in 1. januarjem na koncertih med drugim nastopili Nina Pušlar, Petar Grašo, Tabu, Magnifico, Crvena Jabuka in Ansambel Saša Avsenika. 30. decembra bodo na Trgu francoske revolucije nastopili Regen, Happy Ol' McWeasel ter Slon in Sadež.

Glasbeni program na Kongresnem trgu:



26. 12. Nina Pušlar, Petar Grašo

27. 12. Tabu, Miran Rudan inDesign

28. 12. Manouche, Magnifico

29. 12. Vesna Pisarović, Crvena Jabuka

30. 12. Ansambel Saša Avsenika, Polkaholiki

31. 12. Čuki, Nastja Gabor, Luka Basi

1. 1. Soul Fingers

Silvestrovanja se bodo ob 21. uri začela na štirih ljubljanskih trgih. Na Kongresnem trgu bodo nastopili Čuki, Nastja Gabor in Luka Basi. Na Mestnem trgu bosta nastopila Lado Leskovar in Samuel Lucas, na Pogačarjevem trgu Samantha Maya, Booom! in Flirrt, na Trgu francoske revolucije pa No OFFENCE!, Koala Voice in Recycleman (ex. Ali En). Silvestrovanje za otroke s pravljičnimi junaki pa bo na Kongresnem trgu ob 17. uri.

Silvestrovanje v Ljubljani. FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand