Prejšnji teden je v javnosti zaokrožila informacija, da naj bi ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino poseglo v 34 milijonov evrov vreden razpis Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost RS (Aris) za temeljne raziskovalne projekte. Zahtevalo naj bi zmanjšanje izbora projektov za 60 odstotkov, ker naj bi za toliko zmanjšalo razpisana sredstva.

Raziskovalke in raziskovalci, ki delujejo v znanstvenoraziskovalnih svetih ved pri Arisu, so to informacijo prejeli z veliko zaskrbljenostjo. "S tem bi ostali brez financiranja številni projekti, ki so že uspešno prestali strokovno evalvacijo in so jih ekspertni paneli predlagali za sofinanciranje; znanstveni svet Arisa bi moral izbor le še potrditi," so zapisali v pismu pod katerega se je podpisalo več kot 50 raziskovalcev in so ga danes posredovali medijem ter ministrstvu za izobraževanje. Kot so pojasnili v pismu, ki ga je že prejšnji teden na skupni novinarski konferenci predstavnikov znanstveno-raziskovalne sfere prebrala ena izmed njegovih podpisnic Uršula Lipovec Čebron, je bil izbor najkakovostnejših projektov opravljen po vnaprej določenih razpisnih pravilih in merilih, vanj pa je bilo vloženega veliko znanja, časa, dela in javnega denarja. "Zato se nam zdi nesprejemljivo, da bi se na samem koncu izbirnega postopka, brez posveta s strokovnimi telesi, samovoljno in tako drastično zmanjšala sredstva ter s tem onemogočilo izvajanje projektov, ki so uspešno prestali strokovno evalvacijo in bili predlagani za financiranje," so zapisali.

Borut Rončević FOTO: Luka Kotnik