Več kot 50% Slovencev uporablja mobilno banko

Bančništvo prihodnosti bo drugačno in fleksibilnejše od tega, ki ga poznamo danes. Da gre za trend v porastu, potrjujejo tudi trenutno dostopni podatki. Uporaba digitalnih kanalov se je tako v zadnjih treh letih po podatkih Banke Slovenije povečala za 314 odstotkov, večji del te rasti pa gre pripisati vse večji priljubljenosti mobilnega bančništva. Pandemija covida-19 je že obstoječe trende zgolj pospešila.

Huaweieva AppGallery podpira mobilno bančništvo Da je prihodnost bančništva v mobilnem bančništvu, se več kot zaveda tudi podjetje Huawei, ki temu primerno dnevno nadgrajuje ponudbo v njihovi trgovini z aplikacijami AppGallery. AppGallery je trenutno tretja največja trgovina s spletnimi aplikacijami na svetu. Milijoni aplikacij so na voljo uporabnikom v več kot 170 državah po svetu, Huawei pa v trgovino vsak teden doda približno 5 tisoč novih »naslovov«. Aplikacije so razvrščene v 20 vsebinskih kategorij, za iskanje pa lahko uporabniki uporabimo tudi iskalnik Petal Search. Poleg širokega nabora priljubljenih globalnih AppGallery uporabnikom ponuja tudi vse več lokalnih aplikacij, ki nudijo številne možnosti zabavnega preživljanja prostega časa, iskanje navdiha ali pa vam poenostavijo vsakodnevna opravila. In ene pomembnejših, ki nam lajšajo vsakdan, so zagotovo aplikacije mobilnih bank ter mobilne denarnice. V trgovini AppGallery je uporabnikom trenutno na voljo kar šest aplikacij mobilnih bank (BankaIN Banke Intesa Sanpaolo, DH Mobilni Delavske hranilnice, mBank@Net banke NKBM, NLB Klikin banke NLB, Sparkasse M.stik banke Sparkasse ter mSberbank SI banke Sperbank), pa tudi Petrolova mobilna denarnica mBills.si ter Mastercardova pametna denarnica VALÚ.

Prihodnost (mobilnega) bančništva Laura Brec Frančeškin iz Sektorja za marketing in korporativno komuniciranje Banke Intesa Sanpaolo pojasnjuje, da so nedavno svojim uporabnikom ponudili številne novosti na svojih aplikacijah (npr. biometrično identifikacijo), za katere so si še do pred kratkim težko predstavljali, da bodo tako hitro ugledale luč sveta. Posledično si upajo z gotovostjo trditi, da bo prihodnost vedno bolj mobilna. »Že danes opažamo med novimi uporabniki digitalnega bančništva, da skoraj vsi dostopajo do večine bančnih storitev izključno prek aplikacije za mobilno bančništvo. Mobilne naprave so obenem postale sredstvo za izvajanje plačil na prodajnih mestih pa tudi prek spleta, za prenos sredstev med računi fizičnih oseb in prav tako za dvigovanje gotovine na bankomatih,« razlaga Brec Frančeškinova. V prihodnje v Banki Intesa Sanpaolo pričakujejo povečan poudarek na osebni interakciji med stranko in bančnim uslužbencem prek digitalnih naprav, pri čemer bo prevladovala zvočna interakcija namesto pisne. Banke pa se bodo morale osredotočiti na poenostavitev svojih procesov in s tem na izboljšanje uporabniške izkušnje, pa tudi na doseganje čedalje večje digitalne vpletenosti strank. Nekoliko drugačna prihodnost po mnenju mag. Primoža Zupana, direktorja podjetja MBILLS, čaka mobilne denarnice. Zupan pričakuje, da bodo posamezniki, ki so v obdobju pandemije začeli uporabljati mobilno plačevanje, te spremenjene navade obdržali tudi v prihodnje in se vedno več posluževali mobilnega plačevanja. »Zato lahko v prihodnje pričakujemo tudi, da se bo razvoj mobilnih denarnic nadaljeval v smeri dodajanja različnih funkcionalnosti (tudi takih, ki tradicionalno niso povezane s financami) plačilnim aplikacijam. Primer take aplikacije je kitajski WeChat. Slednji poleg instant sporočil, stika s prijatelji in znanci ter plačevanja, uporabnika podpira na vsakem koraku njegovega življenja – od rezervacije mize v restavraciji in naročanja pasjega frizerja, do transakcij med uporabniki in obsežne zbirke ocen različnih storitev,« zaključi Zupan.

Ključni izzivi (mobilnega) bančništva Po mnenju Brec Frančeškinove se bo digitalizacija v prihodnje samo še stopnjevala. »Pri tem bo pomembno, da tudi banke spremljamo spremembe v navadah ljudi, njihov odnos do koriščenja novih tehnologij in uporabo različnih komunikacijskih poti ter jim tako zagotovimo najboljšo uporabniško izkušnjo. Slednja bo, poleg varnosti in zaupanja, čedalje bolj pridobivala na pomenu.« Če se bodo banke v prihodnosti morale osredotočiti predvsem na izboljšanje uporabniške izkušnje, pa bodo ponudniki mobilne denarnice mBills v prihajajočem letu skušali svojo denarnico predstaviti čim širšemu krogu ljudi, pridobiti njihovo zaupanje in jih spodbuditi k aktivni uporabi, hkrati pa ozaveščati populacijo o številnih prednostih, ki jih mobilno plačevanje prinaša. »Verjamemo namreč, da lahko uporaba mobilne denarnice v različnih življenjskih situacijah poenostavi vsakodnevne opravke, povezane s plačevanjem. Pa naj gre za plačilo goriva, e-račun za elektriko, položnico za vikend na Hrvaškem, naročilo na Netflix, donacijo, hitro stavo na Športni loteriji, spremembo PIN številke kartice … Za večino teh stvari se je bilo (ali se je) potrebno nekam odpraviti – kar terja čas in denar, prilagajanje odpiralnim časom in izrednim razmeram (covid-19). mBills denarnica rešuje točno te izzive,« je prepričan Zupan. Po drugi strani pa v podjetju MBILLS zaznavajo izziv na strani podjetij. »Po podatkih Evropske centralne banke je kar 80 odstotkov transakcij v Sloveniji še vedno gotovinskih, le 40 odstotkov prodajnih mest pa sprejema kartična plačila. Plačila z mBills sprejema že več kot 2500 prodajnih mest, kot so Petrol, OMV, Tuš, Zavarovalnica Triglav, Generali, Telekom Slovenije in mnogi drugi, še naprej pa si bomo prizadevali, da mobilno plačevanje omogočimo tudi pri ponudnikih, kjer to običajno ni mogoče. Tako z rešitvijo mBills POS naslavljamo taksiste, obrtnike, branjevke in samostojne podjetnike, ki lahko s svojim telefonom enostavno sprejmejo plačilo z mBills. Razvili pa smo tudi unikatno rešitev mBills Marketplace, ki po svoji funkcionalni zasnovi uporabniku omogoča enostaven nakup od začetka do konca (vse na enem mestu, brez vpisovanja podatkov za dostavo, podatkov kartice ipd.), trgovcu pa nov prodajni kanal, s katerim ujame kupca v njegovem žepu na vsakem koraku in tako postaja stičišče različnih ponudnikov storitev in produktov.«

