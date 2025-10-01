Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Več kot 50 zobozdravniških ambulant bo nudilo brezplačne preglede

Ljubljana, 01. 10. 2025 14.01 | Posodobljeno pred 14 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , D.L.
Komentarji
3

Številni zobozdravniki bodo tudi letos 10. oktobra po vsej Sloveniji opravljali brezplačne zobozdravstvene preglede. V akciji Dan odprtih vrat zobozdravniških ambulant bo sodelovalo več kot 50 zobozdravniških ambulant, skupno pa bo razpisanih več kot 600 terminov, na katerih zobozdravniki pacientom ponujajo posvet o njihovem ustnem zdravju.

Zobozdravnik
Zobozdravnik FOTO: Shutterstock

Vodja projekta Dan odprtih vrat in član odbora za zobozdravstvo Krunoslav Pavlović je dejal, da se posameznik na brezplačni posvet naroči na spletni strani Zdravniške zbornice Slovenije, naročanje pa bodo predvidoma odprli v četrtek. "Vrata svojih ambulant odpiramo vsem, ki iz različnih razlogov niste mogli obiskati zobozdravnika in bi si želeli izvedeti, kakšno je vaše ustno zdravje," je dodal.

Predsednica odbora za zobozdravstvo in podpredsednica Zdravniške zbornice Slovenije Barbara Škrlj je pred dnevom odprtih vrat zobozdravniških ambulant poudarila, da je boljša preventiva kot kurativa. A okoli 25.000 prebivalcev Slovenije nima izbranega zobozdravnika. Za učinkovito preventivo je po njenih besedah treba spremeniti sistem, zobozdravstvo pa mora postati dostopno vsem.

Slovenci zobozdravnika velikokrat obiščejo šele, ko se pojavi bolečina, kar je po besedah Škrljeve prepozno. "Takrat, ko že boli, so zdravljenja zahtevnejša, dolgotrajnejša in tudi dražja," je opozorila. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) je zaradi ustnih bolezni v Sloveniji zmanjšana produktivnost za 311 milijonov evrov letno.

Ustne bolezni sodijo med nenalezljive bolezni, to so rak ustne votline, parodontalna bolezen in karies. Povzročajo bolečino, slabšo kakovost življenja, odsotnost iz šole in dela, vplivajo tudi na srčno-žilne bolezni, sladkorno bolezen, pljučnico, prezgodnje porode in zaplete pri zdravljenju kroničnih bolezni. "Glavna značilnost teh bolezni je, da jih v veliki meri lahko preprečimo s preventivnimi ukrepi," je dejala. 

Nitkanje zob
Nitkanje zob FOTO: Shutterstock

Poudarila je, da lahko največ naredimo sami z vsakodnevnim čiščenjem zob, uporabo zobne nitke in medzobnih ščetk.

Pavlović pa je spomnil, da so zobozdravniški pregledi nujni pred posegi na srcu, ortopedsko operacijo in pred uvedbo določenih zdravil, saj je treba odstraniti dejavnike tveganja potencialnih vnetij v ustni votlini, pa tudi ob onkološkem zdravljenju in obvladovanju sladkorne bolezni.

Dodal je, da bodo zobozdravniki odprli vrata ambulant, ker želijo ozavestiti ljudi in jim omogočiti boljšo zdravstveno pismenost na tem področju ter povečati njihovo znanje o dogajanju v ustni votlini. Zobozdravstvene ambulante bodo te preglede opravile izven ordinacijskega časa.

Predsednica Slovenskega združenja ustnih higienikov Adrijana Kolar je poudarila, da je ustno zdravje povezano tudi s splošnim počutjem človeka, zaupanjem vase in samopodobo. Dnevi odprtih vrat "ponujajo varno in brezplačno priložnost za pogovor, brez obveznosti, brez pritiska, samo svetovanje in možnost, da nekdo prisluhne njegovim težavam". Dodala je, da se težave v ustih seštevajo, preventiva pa je najlažja pot.

zobozdravstvo brezplačni pregledi ustno zdravje preventiva Dan odprtih vrat zobozdravniških ambulant
KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
odpisani zasedli vlado
01. 10. 2025 19.29
Blamažam golobove sekte pred novimi volitvami ni ne konca ne kraja.Naenkrat je vse zastonj in urejeno,ker se bližajo nove volitve.Če bi po nekem čudežu uspelo golobovi sekti ostati na oblasti bi čez en teden po volitvah cene teh brezplačnih pregledov narasle za desetkratno plačevanje uslug,da se povrnejo stroški katere sedaj nudijo perjad mafija brezplačno.
ODGOVORI
0 0
PSIHOTERAPEVT
01. 10. 2025 14.28
+4
Komedija, jaz pa cakam 10 mesecv DA PRIDEM NA VRSTO PO VPISU K NOVEMU ZOBOZDRAVNIKU !!?!?!?!?!!?
ODGOVORI
4 0
Špica
01. 10. 2025 17.15
+1
to je se dobro psioterapevt jest sm cakal 2 leti
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1305