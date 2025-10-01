Več kot 50 zobozdravniških ambulant bo nudilo brezplačne preglede

Vodja projekta Dan odprtih vrat in član odbora za zobozdravstvo Krunoslav Pavlović je dejal, da se posameznik na brezplačni posvet naroči na spletni strani Zdravniške zbornice Slovenije, naročanje pa bodo predvidoma odprli v četrtek. "Vrata svojih ambulant odpiramo vsem, ki iz različnih razlogov niste mogli obiskati zobozdravnika in bi si želeli izvedeti, kakšno je vaše ustno zdravje," je dodal.

Predsednica odbora za zobozdravstvo in podpredsednica Zdravniške zbornice Slovenije Barbara Škrlj je pred dnevom odprtih vrat zobozdravniških ambulant poudarila, da je boljša preventiva kot kurativa. A okoli 25.000 prebivalcev Slovenije nima izbranega zobozdravnika. Za učinkovito preventivo je po njenih besedah treba spremeniti sistem, zobozdravstvo pa mora postati dostopno vsem.

Slovenci zobozdravnika velikokrat obiščejo šele, ko se pojavi bolečina, kar je po besedah Škrljeve prepozno. "Takrat, ko že boli, so zdravljenja zahtevnejša, dolgotrajnejša in tudi dražja," je opozorila. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) je zaradi ustnih bolezni v Sloveniji zmanjšana produktivnost za 311 milijonov evrov letno.

Ustne bolezni sodijo med nenalezljive bolezni, to so rak ustne votline, parodontalna bolezen in karies. Povzročajo bolečino, slabšo kakovost življenja, odsotnost iz šole in dela, vplivajo tudi na srčno-žilne bolezni, sladkorno bolezen, pljučnico, prezgodnje porode in zaplete pri zdravljenju kroničnih bolezni. "Glavna značilnost teh bolezni je, da jih v veliki meri lahko preprečimo s preventivnimi ukrepi," je dejala.