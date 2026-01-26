Več kot 60 let iskanja: novo odkrite dvorane z lepim kapniškimi okrasjem

" Ko smo ugotovili, kaj smo našli, smo potrebovali kar nekaj časa, da smo sploh dojeli pomen trenutka. To so bile sanje več generacij jamarjev," pravijo člani raziskovalne ekipe.

Brezno Gorjanc, trenutno izmerjeno do globine 305 metrov, je prvo brezno na Gorjancih, ki je doseglo aktivni podzemni vodni sistem, ki je po vsej verjetnosti povezan s Kostanjeviško jamo. Jamarji so odkrili obsežen več etažni sistem, številne dvorane z lepim kapniškim okrasjem in rovi, ter veliko odprtih nadaljevanj, ki obetajo nadaljnja velika odkritja.

Odkritje je vzbudilo veliko zanimanje tudi v javnosti, objava kluba na družbenih omrežjih je v prvih 24 urah zabeležila več kot 30.000 ogledov.

Veliko odkritje je uspelo ob pomoči jamarjev DZRLJ in ŠJKPT 17. in 24. 1. 2026. Odkritje potrjuje dolgo domnevano hidrološko povezavo med Gorjanci in dolino Krke ter odpira nova vprašanja o podzemnem svetu tega območja, so zapisali.