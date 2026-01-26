Naslovnica
Slovenija

Več kot 60 let iskanja: novo odkrite dvorane z lepim kapniškimi okrasjem

Kostanjevica na Krki, 26. 01. 2026 20.55 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
A.K.
Novo odkritje

Po več kot 60 letih iskanja in štirih letih intenzivnega raziskovanja je Klubu jamarjev Kostanjevica na Krki uspelo doseči podzemni tok potoka Studene v Breznu Gorjanc. Gre za eno najpomembnejših jamarskih odkritij na Dolenjskem v zadnjih desetletjih.

"Ko smo ugotovili, kaj smo našli, smo potrebovali kar nekaj časa, da smo sploh dojeli pomen trenutka. To so bile sanje več generacij jamarjev," pravijo člani raziskovalne ekipe.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Številne dvorane z lepimi kapniškimi okrasjem in rovi

Brezno Gorjanc, trenutno izmerjeno do globine 305 metrov, je prvo brezno na Gorjancih, ki je doseglo aktivni podzemni vodni sistem, ki je po vsej verjetnosti povezan s Kostanjeviško jamo. Jamarji so odkrili obsežen več etažni sistem, številne dvorane z lepim kapniškim okrasjem in rovi, ter veliko odprtih nadaljevanj, ki obetajo nadaljnja velika odkritja.

Odkritje je vzbudilo veliko zanimanje tudi v javnosti, objava kluba na družbenih omrežjih je v prvih 24 urah zabeležila več kot 30.000 ogledov.

Veliko odkritje je uspelo ob pomoči jamarjev DZRLJ in ŠJKPT 17. in 24. 1. 2026. Odkritje potrjuje dolgo domnevano hidrološko povezavo med Gorjanci in dolino Krke ter odpira nova vprašanja o podzemnem svetu tega območja, so zapisali. 

