Več kot 60 mednarodnih psihologov, ekonomistov, inovatorjev na konferenci DOBA Fakultete v Mariboru

Na konferenci govorci naslavljajo pet ključnih tem, ki odražajo pomembnost psihološkega znanja v poslovnem svetu: pozitivna psihologija v poslovnem svetu, izobraževanju in sociali; coaching psihologija v poslovnem svetu; vodenje in razvoj vodstvenih sposobnosti; finančna psihologija, vedenjska ekonomija in potrošniško vedenje ter spodbujanje inovacij in ustvarjalnosti v organizacijah. Gre za tematske sklope, ki naslavljajo najaktualnejše izzive in priložnosti današnjega časa.

Prvi dan konference bo zaznamovan s predavanji mednarodnih psihologov. Med njimi izstopajo zaslužni profesor dr. Devi Jankowicz z Univerze v Bedfordshiru, dr. Guek Nee Ke z malezijske Univerze Heriot-Watt in dr. Janek Musek, eden najuglednejših psihologov v regiji in zaslužni profesor Univerze v Ljubljani. Posebno pozornost bodo pritegnili tudi strokovnjaki s področja vodenja, ekonomije in inovacij: dr. Velimir Srića z Univerze v Zagrebu, Violeta Bulc, dr. hc., nekdanja evropska komisarka in ustanoviteljica gibanja Ecocivilisation, ter dr. Rasto Ovin, priznani ekonomist, dolgoletni dekan DOBA Fakultete.

Drugi dan konference obljublja dodaten navdih, saj bosta slavnostna govorca dr. Bob Garvey, eden najvplivnejših evropskih strokovnjakov za coaching in mentorstvo, ter dr. David Clutterbuck, pionir razvojnega coachinga. Na konferenci bo predstavljenih 44 raziskovalnih prispevkov, ki bodo odpirali nova obzorja in gradili mostove med teorijo in prakso.

Ta prelomna konferenca poudarja strateški pomen psihologije in coachinga v poslovnem svetu, kjer vse bolj prepoznavamo, da so motivirani in zadovoljni zaposleni ključ do uspeha. Udeleženci bodo spoznali, kako lahko z razvojem vodstvenih kompetenc, spodbujanjem inovativnosti in krepitvijo timskega duha dosežejo večjo produktivnost, manjšo fluktuacijo in dolgoročno boljše poslovne rezultate.

Organizator dogodka, DOBA Fakulteta, ki je največja zasebna fakulteta v Sloveniji in nesporno vodilna na področju online izobraževanja, znova dokazuje svojo zavezanost k inovacijam in odličnosti. Fakulteta že vrsto let ponuja sodobne študijske programe, poleg programov s področja psihologije, tudi programe menedžmenta, marketinga, online izobraževanja in pametnih mest.