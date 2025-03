Več kot 60 zlatih odličij za izvrstno kakovost Lidlovih izdelkov

Izdelki iz Lidlove ponudbe so letos prejeli 62 zlatih odličij za kakovost na področju pekarstva, slaščičarstva in testeninarstva, ki jih podeljuje Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS-ZKŽP). Med odličnjaki je letos 36 izdelkov s priznanjem odličen pekovski izdelek, šest priznanj za testenine odlične kakovosti, pet nagrad za odlično svežo slaščico in štiri nagrade za izdelek iz testa odlične kakovosti. Med izdelki, ki so prejeli priznanje odličen pekovski izdelek, je kar 11 takih, ki so omenjeno priznanje prejeli že peto leto zapored in si s tem prislužili posebno jubilejno priznanje zvezda odlične kakovosti. V Lidlu Slovenija sicer stremijo k najvišjim standardom kakovosti lastnih blagovnih znamk prehrambnih izdelkov, kar potrjujeta tudi priznanji Qudal 2025/2026 in Best Buy 2024/2025.

Prejeta zlata priznanja kakovosti GZS-ZKŽP so rezultat Lidlovega dolgoletnega sodelovanja z lokalnimi dobavitelji – podjetji Žito, Mlinotest, Pekarna Pečjak, Sastela, Konditor, Don Don in Pekarna Baškovč, s katerimi skupaj ustvarjajo kakovostne recepture, ki vsakič znova prepričajo tako kupce kot strokovno žirijo. "Zagotavljanje enostavnosti in najboljšega razmerja med ceno ter kakovostjo in svežino je temelj Lidlove ponudbe. Pri tem smo ponosni, da strokovnjaki vsako leto prepoznavajo kakovost naše ponudbe izdelkov lastnih blagovnih znamk, pri čemer prednjačijo izdelki Lidlove pekarne ter blagovne znamke Naše nam paše, ki združujeta izdelke lokalnih dobaviteljev. Skupaj z njimi razvijamo izdelke, s katerimi izpolnjujemo pričakovanja naših kupcev, ki so pri Lidlu vselej na prvem mestu, obenem pa tudi pričakovanja strokovne javnosti," je ob prejemu priznanj povedal Rok Gabrovšek, izvršni direktor nabave v Lidlu Slovenija.

Med nagrajenimi izdelki Lidlove pekarne kar 11 "zvezd odličnosti" "Med nagrajenimi pekovskimi izdelki Lidlovih lokalnih dobaviteljev so tudi letos različne vrste pekovskih izdelkov – od raznih štruc in hlebcev ter štručk do sladkega in slanega drobnega peciva. Zlato priznanje za odličen pekovski izdelek je letos prejelo 36 izdelkov, med klasičnimi kmečki temni hlebec, rezana bela štruca, kajzerice, rustikalna bela štruca in kruh za žar," je o nagrajenih izdelkih povedal Gregor Kutnjak, vodja nabave pekovskih izdelkov v Lidlu Slovenija. Med posebnimi pekovskimi izdelki so zlata priznanja prejeli kruh z drožmi, ajdov kruh z orehi, Martinov kruh, pirina štručka in brezkvasni proteinski kruh, ki je lani prejel tudi nagrado za najbolj inovativno živilo leta. Odličja so bila podeljena tudi za sladko in slano pecivo iz Lidlove pekarne, med drugim za masleni pistacijev rogljiček, čokoladni krof z vaniljevim polnilom, orehovo potičko ter mesni in skutni burek.

Zvezde odlične kakovosti, ki so priznanje za odličen pekovski izdelek prejeli že peto leto zapored, so letos postali jelenov kruh, mešani hribovc, italijanski kruh, koruzni kruh, Martinov kruh, kruh s semeni in ajdov kruh z orehi. Med njimi je tudi drobno pecivo iz Lidlove pekarne – žemlja, pirina štručka in hamburger bombeta s sezamom. Zlata priznanja tudi za kakovostne testenine, testo in slaščice Poleg kakovosti pekovskih izdelkov so na ocenjevanju prepoznali tudi kakovost Lidlovih testenin, testa in slaščic. Lidl je prejel šest nagrad za testenine odlične kakovosti – za polžke, jajčne jušne rezance, ribano kašo in široke rezance lastne blagovne znamke Naše nam paše, ki združuje izdelke lokalnega porekla, ter polžke Amorosi in pirine polnozrnate peresnike znamke Combino. Skutni štruklji, ajdovi štruklji s slovensko skuto in sirov burek Naše nam paše ter domači jušni rezanci Pekarne Baškovč pa so prejeli zlato priznanje za izdelek iz testa odlične kakovosti. Zlato priznanje za odlično svežo slaščico so prejele tudi sladke dobrote iz Lidlove ponudbe – punč rolada in mešano kremno pecivo znamke Stari rogljiček, mini rolada znamke Tastino, sacher kocke znamke Confiserie Firenze in priljubljena pustna sladica – krof z mareličnim polnilom iz Lidlove pekarne.

Ste vedeli? - Izmed nagrajenih izdelkov so pri Lidlovih kupcih med top 5 izdelki po priljubljenosti: sirova štručka, kruh z drožmi, pirina štručka in piškoti pariške rožice. - V Lidlu Slovenija večino receptur izdelkov za Lidlovo pekarno razvijejo skupaj z dobavitelji. - Kar nekaj nagrajenih izdelkov Lidl Slovenija izvaža tudi v druge države v Evropi. To sta italijanski kruh, ki polni Lidlove police na italijanskem trgu, v hrvaškem Lidlu pa sta na voljo sirova štručka in koruzni kruh. Prava zvezda izvoza pa je med nagrajenci tudi ajdov kruh z orehi, ki že od leta 2012 diši s polic Lidlove pekarne v Italiji in Avstriji. - Prehranske izdelke "Naše nam paše", v ponudbi jih je več kot sto, proizvajajo skrbno izbrani in preverjeni slovenski dobavitelji, ki ohranjajo zavezo domači, slovenski proizvodnji. Z njimi so v Lidlu skozi leta stkali zaupanje vredna partnerska sodelovanja, prizadevajo pa si tudi, da bi bilo izdelkov znamke Naše nam paše v ponudbi čedalje več.

