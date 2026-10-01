Več kot 60 zobozdravnikov bo ves teden opravljalo brezplačne preglede

"Ustno zdravje je pomemben del splošnega zdravja, vendar podatki kažejo, da imamo v Sloveniji še precej prostora za izboljšave," je na današnji novinarski konferenci poudaril vodja projekta Teden odprtih vrat in član odbora za zobozdravstvo Krunoslav Pavlović.
Najnovejši podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) namreč kažejo, da si zobe vsaj dvakrat dnevno umiva 69 odstotkov odraslih med 18. in 74. letom starosti. Priporočilu tako ne sledi skoraj tretjina odraslih, je povzel Pavlović. Dvakrat dnevno si zobe umiva 78 odstotkov žensk in le 60 odstotkov moških, je še dodal.
Po njegovih besedah je teden namenjen predvsem tistim, ki izbranega zobozdravnika nimajo ali pa ga že dalj časa niso obiskali. "Namen tega obiska ni nadomeščanje rednega zdravljenja, ampak predvsem omogočiti prvi stik, strokovni nasvet in usmeritev glede nadaljnje obravnave," je pojasnil.
Odzivi pacientov in zobozdravnikov so bili v zadnjih treh letih projekta po njegovem mnenju zelo pozitivni. Pacienti so hvaležni predvsem za preproste nasvete.
Taka je tudi izkušnja predsednice odbora za zobozdravstvo in podpredsednice Zdravniške zbornice Slovenije Barbare Škrlj. "Bolečina in sramota sta tisto, kar jih leta odriva od tega, da bi potrkali na vrata in vstopili," je dejala. Marsikdo zobozdravnika povezuje tudi z bolečino, neprijetnim posegom, slabimi izkušnjami. "Vedno se nekaj da rešiti," je poudarila.
Dejala je, da zobozdravstvo ni le "vrtanje, povzročanje bolečin". "Na prvem mestu sta pomembna preventiva o ustni higieni, uporabi pripomočkov in spodbujanje pacientov k rednim preventivnim obiskom," je izpostavila.
Med zobozdravniki, ki bodo ponujali svoje storitve, bodo tako koncesionarji kot tudi zasebniki.
Za pregled od 15 do 30 minut
Specialistka stomatološke protetike Saša Obermajer je pojasnila, da se pacienti za zasebne zobozdravstvene storitve odločijo na podlagi cene, časovne dostopnosti ordinacij, kakovostne obravnave, možnosti izbire terapevta in zaupanja do terapevta.
Prav časovna komponenta, torej čas, ki si ga terapevt lahko vzame ter ga nameni diagnostiki in pojasnilom, je za paciente zelo pomembna, saj se zobozdravstvene bolezni ne zdravijo same po sebi. "Škoda, ki nastane, taka ostaja, in sčasoma, ko je škoda vse večja, cena za pacienta ni le finančna, ampak tudi biološka," je povzela. Teden odprtih vrat tako vidi tudi kot priložnost za preizkušanje zasebnih ponudnikov.
Ljudem svetuje, naj na dan termina pridejo pripravljeni z morebitnimi vprašanji ali težavami, saj so termini omejeni. Posamezni pregled oziroma posvet bo trajal od 15 do 30 minut. Prijava na termin je mogoča preko spletne strani Zdravniške zbornice Slovenije. Število terminov se lahko še poveča, saj nekateri sodelujoči svoje termine še odpirajo.
Akcija letos poteka že četrtič, prejšnja tri leta je sicer potekala le en dan, letos pa so jo zaradi dobrih odzivov razširili na ves teden. V treh letih izvajanja akcije je sodelovalo več kot 150 zobozdravstvenih ordinacij, skupaj pa je bilo rezerviranih več kot 1400 terminov.
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