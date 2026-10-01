Več kot 60 zobozdravnikov bo ves teden opravljalo brezplačne preglede

"Ustno zdravje je pomemben del splošnega zdravja, vendar podatki kažejo, da imamo v Sloveniji še precej prostora za izboljšave," je na današnji novinarski konferenci poudaril vodja projekta Teden odprtih vrat in član odbora za zobozdravstvo Krunoslav Pavlović. Najnovejši podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) namreč kažejo, da si zobe vsaj dvakrat dnevno umiva 69 odstotkov odraslih med 18. in 74. letom starosti. Priporočilu tako ne sledi skoraj tretjina odraslih, je povzel Pavlović. Dvakrat dnevno si zobe umiva 78 odstotkov žensk in le 60 odstotkov moških, je še dodal. Po njegovih besedah je teden namenjen predvsem tistim, ki izbranega zobozdravnika nimajo ali pa ga že dalj časa niso obiskali. "Namen tega obiska ni nadomeščanje rednega zdravljenja, ampak predvsem omogočiti prvi stik, strokovni nasvet in usmeritev glede nadaljnje obravnave," je pojasnil. Odzivi pacientov in zobozdravnikov so bili v zadnjih treh letih projekta po njegovem mnenju zelo pozitivni. Pacienti so hvaležni predvsem za preproste nasvete.

Brezplačni pregledi bodo potekali ves prihodnji teden. FOTO: Shutterstock

Taka je tudi izkušnja predsednice odbora za zobozdravstvo in podpredsednice Zdravniške zbornice Slovenije Barbare Škrlj. "Bolečina in sramota sta tisto, kar jih leta odriva od tega, da bi potrkali na vrata in vstopili," je dejala. Marsikdo zobozdravnika povezuje tudi z bolečino, neprijetnim posegom, slabimi izkušnjami. "Vedno se nekaj da rešiti," je poudarila. Dejala je, da zobozdravstvo ni le "vrtanje, povzročanje bolečin". "Na prvem mestu sta pomembna preventiva o ustni higieni, uporabi pripomočkov in spodbujanje pacientov k rednim preventivnim obiskom," je izpostavila. Med zobozdravniki, ki bodo ponujali svoje storitve, bodo tako koncesionarji kot tudi zasebniki.

Za pregled od 15 do 30 minut