Več kot 600 mladih navdušilo z inovativnimi zamislimi

Na Goriškem so razglasili zmagovalce nacionalnega tekmovanja v podjetniških idejah POPRI, kjer je letos sodelovalo rekordnih 607 mladih, ki so komisije navduševali s svojimi inovativnimi zamislimi. Čeprav so se nekateri prvih podjetniških delavnic udeležili šele pred nekaj meseci, danes že resno razmišljajo o ustanovitvi svojega podjetja. Med njihovimi zamislimi so bile tako ekološke sveče kot inovativne krtače za lase, pa tudi aplikacije, ki mlade spodbujajo k rekreaciji.