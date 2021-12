Več kot 80 odstotkov lanskih turističnih bonov že unovčenih

Vlada je izdala Uredbo o načinu unovčitve bona za izboljšanje gospodarskega položaja na področju turizma, o povračilu sredstev prek informacijskega sistema Finančne uprave RS ter o načinu vodenja in upravljanja evidence bonov.

Do bona je upravičena oseba, ki do vključno 31. decembra 2021 ni delno ali v celoti izkoristila bonov za izboljšanje gospodarskega položaja na področju turizma. Izkoristi ga lahko do vključno 30. junija 2022, so zapisali na ministrstvu za gospodarstvo.

Do enakega dne so unovčljivi tudi letos izdani boni za izboljšanje gospodarskega položaja na področju gostinstva, športa, kulture in turizma.