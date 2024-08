Več kot 800 udeležencev iz sedmih držav je zavzelo ulice Poetovia. Najrazličnejše skupine Rimljanov so predstavile življenje in običaje v starem Rimu. "Predstavljamo rimsko družino Valerijo, ki je bla najpomembnejša rimska družina v Petovioni. Bili so zelo premožni trgovci, ki so se ukvarjali s trgovino začimb sadja in so uvažali iz sredozemskega prostora v Petoviono," je pojasnil eden od udeležencev.

Povorka je krenila od mestne hiše do tržnice, kjer so svoje veščine pokazali legionarji. Prava borba pa se je odvijala med gladiatorji, prišli so iz hrvaškega Pulja. Borili so se neusmiljeno.

Cesar pa je na koncu vsem podaril življenje. Rimska povorka je privabila množico gledalcev. Rimske igre na Ptuju veljajo za eno največjih predstavitev antike v tem delu Evrope.