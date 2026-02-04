Fursov poziv več kot 8500 kršiteljem: Poravnajte globe

Furs je na spletni strani pozval k spoštovanju predpisov in plačilu neplačanih glob, s čimer se lahko dolžniki izognejo dodatnim stroškom. Spomnili so dodali, da lahko dolžniki zaprosijo tudi za obročno plačilo. "Ob tem navajamo, da če dolžnik ne plača obroka v roku (ali ga plača le delno), z dnem zapadlosti neplačanega obroka zapadejo v plačilo vsi naslednji neplačani obroki in se začne postopek davčne izvršbe," so še zapisali. Danes so na spletni strani dopolnili še podatke o skupnih izdanih izvršbah za mesec januar. Teh so od 8. do 29. januarja letos izdali 1117 dolžnikom, skupni znesek pa znaša 577.164,70 evra. Do 29. januarja so na Fursu prejeli 134.686 evrov plačil po 721 izdanih sklepih.

Januarja so na Fursu izdali izvršbe 1117 dolžnikom. FOTO: Bobo

Spremembe s Šutarjevim zakonom

Furs je po novem letu namreč na podlagi Šutarjevega zakona začel izdajati sklepe o izvršbi dolžnikom, ki imajo v zadnjih dveh letih vsaj tri neplačane prekrškovne terjatve. Pri tem so izvršbe posegle tudi na denarno socialno pomoč, kar dovoljuje zakon, zaradi česar so centre za socialno delo (CSD) opozorili, da je ukrep številne potisnil v stisko. Na Fursu vztrajajo, da imajo zakonsko podlago za takšne izvršbe in da jim pred njihovo izvedbo ni treba obveščati CSD, ki bi presodili, ali se takšna izvršba zaradi socialnega položaja dolžnika lahko izvede.