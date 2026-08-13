Več kot 860.000 evrov za posledice uničujočega junijskega neurja

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji odločila o povračilu upravičenih stroškov, ki so nastali ob zaščiti, reševanju in pomoči po močnem neurju, ki je med 10. in 12. junijem prizadelo območji občin Komenda in Cerklje na Gorenjskem.

Neurje z močnim vetrom, dolgotrajnimi nalivi in točo je povzročilo obsežno gmotno škodo. Ob neposrednem odpravljanju posledic so nastali tudi visoki stroški intervencij ekip zaščite, reševanja in pomoči ter drugih oblik podpore prizadetim prebivalcem.

Vlada je zato odločila, da se silam zaščite, reševanja in pomoči povrne 46.464,74 evra upravičenih intervencijskih stroškov. Ministrstvu za obrambo oziroma Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje je naložila, da izvede plačila na podlagi verodostojnih listin.