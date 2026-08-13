Več kot 860.000 evrov za posledice uničujočega junijskega neurja

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji odločila o povračilu upravičenih stroškov, ki so nastali ob zaščiti, reševanju in pomoči po močnem neurju, ki je med 10. in 12. junijem prizadelo območji občin Komenda in Cerklje na Gorenjskem.
Neurje z močnim vetrom, dolgotrajnimi nalivi in točo je povzročilo obsežno gmotno škodo. Ob neposrednem odpravljanju posledic so nastali tudi visoki stroški intervencij ekip zaščite, reševanja in pomoči ter drugih oblik podpore prizadetim prebivalcem.
Vlada je zato odločila, da se silam zaščite, reševanja in pomoči povrne 46.464,74 evra upravičenih intervencijskih stroškov. Ministrstvu za obrambo oziroma Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje je naložila, da izvede plačila na podlagi verodostojnih listin.
Posebno visok strošek je nastal v Občini Komenda, kjer so morali po neurju poskrbeti za zbiranje, prevoz, obdelavo in odlaganje gradbenih odpadkov, med katerimi so bile tudi poškodovane azbestno-cementne kritine. Ukrep je bil namenjen preprečevanju nadaljnje škode za okolje in zdravje ljudi. Za te stroške bo država Občini Komenda povrnila 814.835,72 evra.
Sredstva za povračila bodo zagotovljena iz proračunske rezerve, plačila pa bosta izvedla Ministrstvo za obrambo oziroma Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje ter Ministrstvo za okolje in prostor.
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